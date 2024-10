Montpellier HSC : Laurent Nicollin se prononce sur la signature de Jean-Louis Gasset

Absent lors de la conférence de presse de présentation de Jean-Louis Gasset, Laurent Nicollin a fini par s’exprimer face aux médias ce vendredi. Le président du MHSC s’est confié sur l’arrivée de l’entraîneur français de 70 ans.

Laurent Nicollin explique le choix de Jean-Louis Gasset

« Je suis heureux et ravi d’avoir Jean-Louis à mes côtés. Pour les 50 ans, c’est un beau duo qui se reforme », a déclaré Laurent Nicollin, expliquant pourquoi son choix s’est porté sur Jean-Louis Gasset, malgré d’autres options pour remplacer Michel Der Zakarian. « Il fallait changer quelque chose et j’ai avancé sur Jean-Louis car cela me semblait la solution la plus évidente et la plus logique. On va encore nous traiter de consanguins, et ce n’est pas grave, mais quand le club est en difficulté, nous sommes toujours mieux en famille. Comme j’ai pu en discuter avec mon frère, quitte à tomber, autant tomber en famille. C’est toujours mieux avec des gens que l’on aime et avec qui un simple regard suffit pour se comprendre », a affirmé le président du MHSC.

Un défi de maintien pour Jean-Louis Gasset

Bien que Jean-Louis Gasset soit un ancien de la maison, Laurent Nicollin insiste sur l’importance de maintenir le Montpellier HSC en Ligue 1, raison principale du départ de Michel Der Zakarian. « Ce ne sera pas un défi facile, j’aurais préféré lui confier une équipe dans les cinq premiers. Comme on dit, un Pailladin ne lâche rien. J’espère que nous poursuivrons une belle aventure. Ce sera compliqué jusqu’au bout, mais l’objectif est de voir le club rester en Ligue 1 », a rappelé Laurent Nicollin.