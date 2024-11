OM : Roberto De Zerbi prêt à tout quitter ? Il se fait interpeller

Roberto De Zerbi fait beaucoup parler depuis sa conférence de presse après la défaite de l’OM face à l’AJ Auxerre. Si l’Italien se dit prêt à rendre sa démission, il est vite recadré.

OM : La déclaration explosive de De Zerbi qui fait jaser à Marseille

C’est une tendance qui se confirme de plus en plus. L’OM est plus en réussite en déplacement qu’au Vélodrome. La dernière débâcle subie face à l’AJ Auxerre en est une preuve à la suite de l’humiliation vécue face au PSG. Face à la série de résultats décevants des Marseillais à domicile, Roberto De Zerbi a exprimé sa frustration de manière véhémente.

« Si le problème c’est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l’argent, le reste je m’en fous. Je n’ai pas envie de faire des excuses et de raconter des bêtises. Je ne vais pas m’échapper, on doit regarder la réalité en face. C’est ce que je dois faire », a-t-il lâché en conférence de presse. L’entraîneur italien semble remettre en question sa capacité à redresser la situation. De quoi susciter des réactions.

Luis Fernandez appelle au calme

Interrogé sur les propos de De Zerbi, Luis Fernandez a invité le technicien italien à prendre du recul, même s’il comprend sa frustration. « Du côté de Marseille, c’est un peu moins efficace. Quand on voit les erreurs défensives, il peut être en colère. Mais “calmez vous monsieur Roberto” », a-t-il déclaré. L’ancien entraîneur du PSG estime que De Zerbi a réagi à chaud et qu’il doit retrouver son calme.

La situation de l’OM est préoccupante. Les résultats, bien que satisfaisants compte tenu du début de saison réalisé et la position occupée dans le haut du classement, ne sont pas encore à la hauteur du mercato réalisé par le club phocéen. Même si l’avenir de Roberto De Zerbi n’est pas remis en cause au club, il est clair que le technicien italien est sous pression.