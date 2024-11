Stade Rennais : Jorge Sampaoli en mission commando à Rennes !

Fortement pressenti pour prendre les rênes du Stade Rennais en remplacement de Julien Stéphan, le technicien argentin Jorge Sampaoli doit travailler dur pour relancer le club.

Stade Rennais : Jorge Sampaoli peut-il relancer le SRFC ?

Le Stade Rennais est aux abois en Ligue 1 en ce début de saison. Les Rennais enchaînent les mauvais résultats et cela a provoqué le limogeage du technicien du club, Julien Stéphan. Jorge Sampaoli est annoncé sur les tablettes des pensionnaires du Roazhon Park pour conduire l’équipe.

Selon L’Équipe, Jorge Sampaoli et le Stade Rennais sont en pleine discussion pour boucler le deal. Après son départ de Flamengo en septembre 2023, le technicien argentin était sans club et pourrait bientôt faire son retour en Ligue 1.

Le journaliste argentin César Luis Merlo a révélé que Jorge Sampaoli aurait trouvé un accord verbal avec les dirigeants du Stade Rennais. L’ancien coach de l’Olympique de Marseille devrait signer un contrat de 18 mois, soit jusqu’en juin 2026. Ouest-France indique que son arrivée est imminente. Mais la tâche est immense en Bretagne.

Les signaux ne sont pas bons au Stade Rennais avant son arrivée sur le banc du club. Le club breton s’est encore incliné (2-0) au Roazhon Park ce dimanche en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Les Rouge et Noir enregistrent ainsi 6 défaites, deux nuls et seulement trois victoires en 11 journées de Ligue 1 et pointent à la 13e place au classement.

Jorge Sampaoli était présent au Roazhon Park et a suivi la rencontre. Si l’officialisation de sa signature devient effective, il devra se battre pour permettre à l’équipe rennaise de relever la tête et de poursuivre la course pour la qualification à une compétition européenne à la fin de cette campagne.

Jorge Sampaoli dirigera sa première séance d’entraînement cette semaine et fera ses débuts officiels à la tête du SRFC le dimanche 24 novembre sur la pelouse du LOSC pour le compte de la 12e journée de Ligue 1.