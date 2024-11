Mercato OM : Trois recrues attendues cet hiver à Marseille

Le mercato OM sera une nouvelle fois très mouvementé cet été. Le club présidé par Pablo Longoria a déjà identifié plusieurs postes à renforcer.

Mercato OM : Pablo Longoria vise trois recrues en janvier

L’Olympique de Marseille traverse une période de turbulences. La lourde défaite face à Auxerre a mis à nu les fragilités de l’équipe, notamment en défense. Face à ces résultats décevants à domicile, l’entraîneur Roberto De Zerbi a même évoqué la possibilité de quitter son poste. Et si un départ immédiat de l’entraîneur italien semble peu probable, les dirigeants marseillais ont bien conscience de l’urgence d’agir.

Les lacunes défensives de l’OM sont criantes : une défense centrale peu fiable et des postes de latéraux insuffisamment doublés. Pour remédier à cette situation, selon les informations de Canal Plus, le club présidé par Pablo Longoria envisage de renforcer son arrière-garde lors du prochain mercato hivernal. Un défenseur central et deux latéraux, soit un à gauche et un à droite, seraient les priorités du prochain mercato OM.

C’est dans ce sens que le nom de Kiliann Sildillia, jeune espoir français évoluant à Fribourg, revient avec insistance à Marseille. Ces possibles recrutements s’inscrivent dans une volonté de stabiliser l’équipe et de retrouver la solidité défensive perdue. D’autant plus que les joueurs actuellement en poste, comme Leonardo Balerdi, Lilian Brassier, ou encore Pol Lirola, ne donnent pas entière satisfaction. La pression est donc forte sur les épaules de Pablo Longoria et de son équipe. Le mercato hivernal sera déterminant pour l’avenir de l’OM et les ambitions du club en Ligue 1.