Mercato OM : Pablo Longoria veut se séparer de deux joueurs cet hiver

Travaillant sur le prochain mercato OM, le président Pablo Longoria prépare un coup de balai au sein de son effectif pléthorique. Deux joueurs sont déjà poussés vers la sortie cet hiver.

Mercato OM : Pablo Longoria veut faire le ménage cet hiver

Après un mercato ambitieux cet été, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, se retrouve confronté à de nouveaux défis. Si le recrutement estival a permis de renforcer l’effectif phocéen et de donner un nouveau visage à l’équipe, certaines lacunes persistent. Le besoin de renforcer les postes de latéraux s’est même rapidement fait sentir.

Malgré l’arrivée de Lilian Brassier et Derek Cornelius, qui ont étoffé la charnière défensive, les performances des latéraux n’ont pas toujours été à la hauteur des attentes. C’est pourquoi, selon La Tribune Olympienne, le recrutement d’un latéral de haut niveau est devenu une priorité pour le prochain mercato OM. Les rumeurs évoquent notamment l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Bright Osayi-Samuel, qui évolue à Fenerbahçe.

En parallèle de ces arrivées potentielles, le président de l’OM, Pablo Longoria, et son équipe envisagent aussi de se séparer de certains joueurs. Chancel Mbemba, en froid avec sa direction, est invité à quitter Marseille. Son contrat se terminant en juin prochain, le club phocéen pourrait être tenté de le vendre dès cet hiver, afin d’éviter qu’il parte gratuitement à l’issue de la saison. Cela permettrait aussi au Congolais de retrouver du temps de jeu en deuxième partie de saison.

Chancel Mbemba et Emran Soglo invités à partir

Emran Soglo, jeune espoir de l’OM, arrivé en provenance de Chelsea, est lui aussi sur la liste des départs. Malgré un potentiel indéniable, le joueur anglais ne semble pas entrer dans les plans de l’entraîneur Roberto De Zerbi. Son refus de prolonger son contrat complique encore davantage la situation.

🔹Emran Soglo 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 de retour à l'entrainement après son stage avec les U20 de l'Angleterre. #TeamOM pic.twitter.com/RjIHHlCRdb — Infos OM (@InfosOM_) September 12, 2023

Ce mercato hivernal s’annonce donc crucial pour l’avenir de l’Olympique de Marseille, mais aussi pour ces deux joueurs en manque de temps de jeu. Les choix opérés par Pablo Longoria et sa direction auront un impact direct sur les performances de l’équipe pour la seconde partie de saison. En renforçant les postes clés et en se séparant de quelques éléments indésirables, l’OM espère retrouver une dynamique positive et se rapprocher des objectifs fixés en début de saison.