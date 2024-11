Mercato Stade Rennais : Jorge Sampaoli dévoile sa feuille de route au SRFC

Jorge Sampaoli a été présenté à la presse après l’officialisation de son arrivée sur le banc du Stade Rennais. L’entraîneur argentin a exposé les objectifs à atteindre cette saison.

Mercato Stade Rennais : Jorge Sampaoli prêt à relancer le SRFC

Après le départ de Julien Stéphan, les dirigeants du Stade Rennais ont jeté leur dévolu sur le technicien argentin Jorge Sampaoli. Connu pour son tempérament chaud, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille est chargé de relancer le club breton actuellement en difficulté : treizième de Ligue 1 après onze journées. Lors de sa première conférence de presse ce mardi 12 novembre 2024, Jorge Sampaoli a dévoilé ses ambitions à la tête de l’équipe. Selon lui, la clé de la relance est d’ordre mental et tactique.

« Mon premier objectif, c’est de connaître vraiment le groupe et son organisation. Essayer d’avoir une équipe plus organisée pour avoir un fonctionnement collectif et une identité dans le style de jeu. Retrouver de la confiance pour sortir de cette mauvaise passe…Je suis sûr que nous prendrons les points pour résoudre cette situation compliquée, pour que l’équipe apporte une réponse à court terme », a-t-il expliqué.

Jorge Sampaoli était présent au Roazhon Park et a suivi la rencontre face au Toulouse FC dimanche dernier. Les Rouge et Noir se sont inclinés (2-0) à domicile. Il hâte de redresser la barre. « Je suis très content d’être là. C’est un joli défi qui m’attend et que je dois résoudre. L’analyse de l’équipe, ce n’est pas seulement dimanche dernier. J’ai vu plusieurs matches, j’ai vu des cas individuels. J’ai une bonne connaissance de l’équipe en vue du prochain match. Il faut maintenant développer une idée avec les joueurs », a-t-il ajouté.

Jorge Sampaoli dirigera sa première séance d’entraînement cette semaine et fera ses débuts officiels à la tête du SRFC le dimanche 24 novembre sur la pelouse du LOSC pour le compte de la 12e journée de Ligue 1.