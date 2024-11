Stade Rennais FC : Jorge Sampaoli prend les commandes du SRFC

Le Stade Rennais FC officialise l’arrivée de Jorge Sampaoli en tant que nouvel entraîneur, succédant à Julien Stéphan. Ce technicien argentin de 64 ans est attendu pour redresser les performances du club breton en Ligue 1.

Jorge Sampaoli, nouvel entraîneur du Stade Rennais FC

Depuis quelques jours, l’arrivée de Jorge Sampaoli au Stade Rennais FC faisait l’objet de nombreuses rumeurs dans les médias français. Ce recrutement intervient alors que le club breton, actuellement 13e de Ligue 1 avec 11 points, peine à se maintenir dans le classement. En effet, le SRFC n’a remporté que 3 victoires contre 6 défaites en 11 matchs cette saison, un bilan qui a précipité le départ de Julien Stéphan, nommé le 19 novembre 2023.

Peu après cette décision, les dirigeants du SRFC ont entamé des discussions avec Jorge Sampaoli pour relever le club. « Nous sommes en discussions avancées avec Jorge Sampaoli, proches de finaliser, mais nous attendons les derniers détails », confiait un responsable au micro de DAZN. Après des négociations fructueuses, le technicien argentin a officiellement signé et rejoint le Stade Rennais FC. Dans un communiqué, le club a annoncé : « Ancien coach de l’Universidad de Chile, Santos, l’Olympique de Marseille et du FC Séville, Jorge Sampaoli, avec plus de 700 matchs à son actif, s’engage pour un an et demi avec le Stade Rennais F.C. Il est accompagné de Diogo Meschine, Pablo Fernandez et Marcos Fernandez. »

Arnaud Pouille salue l’arrivée de Sampaoli

Le Président Exécutif du Stade Rennais, Arnaud Pouille, s’est réjoui de cette nouvelle collaboration avec un entraîneur de renom. « Nous sommes très heureux que Jorge rejoigne le club. Il est reconnu pour son professionnalisme et son humanisme, qualités dont nous avons besoin pour aller de l’avant. Son énergie mobilisatrice sera cruciale pour que le club retrouve un élan compétitif. Lors de nos échanges, nous avons ressenti son amour du jeu et sa volonté de défendre un projet collectif », a-t-il déclaré.