Le week-end dernier, le match entre Le Havre AC et le Stade de Reims a été interrompu en raison de chants homophobes entendus dans les gradins. Quelques jours après cet incident regrettable, le HAC a fermement condamné cette attitude dans un communiqué publié sur son site officiel.

Incident de chants homophobes au Stade Océane

Forts d’une victoire 1-0 contre le Montpellier HSC, les Havrais espéraient poursuivre leur série de bons résultats face au Stade de Reims. Malheureusement, les hommes de Didier Digard ont subi une défaite 0-3 face au club champenois. Dans les gradins, cette nouvelle défaite a suscité de l’agitation chez les supporters. À la 60e minute, certains d’entre eux ont entonné un chant homophobe visant directement la Ligue 1 : « La Ligue, la Ligue, on t’enc*** ». En réaction à ces propos anti-sportifs, l’arbitre Hakim Ben El Hadj a interrompu la rencontre pendant quelques minutes.

Abdoulaye Touré, capitaine du Havre AC, a ensuite pris l’initiative d’appeler les supporters à cesser ces chants homophobes pour permettre la poursuite du match dans de bonnes conditions. Cependant, les ultras havrais ont persisté malgré une intervention ferme du speaker, qui a menacé d’arrêter définitivement le match. Les deux équipes ont finalement dû continuer à jouer malgré les chants. Cet incident a suscité de vives réactions à l’encontre du Havre AC, car il s’est déroulé en Normandie, terre d’accueil du club.

Le Havre AC condamne les « chants homophobes » entendus contre le Stade de Reims 3

Le Havre AC prend position contre l’homophobie dans le football

Quelques jours après cet acte inadmissible, le club havrais a décidé de réagir avec un communiqué, dans lequel il condamne fermement ces chants homophobes et réaffirme son attachement au respect des règles de la Ligue 1.

« Le Havre Athletic Club condamne tout chant ou propos insultants émanant des spectateurs à l’égard des arbitres et de leurs assistants. Le HAC rappelle que tous les spectateurs doivent respecter le règlement intérieur en vigueur au Stade Océane.

Pour rappel, le HAC entretient une relation régulière et constructive avec ses supporters et les responsables des différents groupes, visant à créer un climat festif et convivial au Stade Océane. Dans cet esprit, et en complément des actions déjà engagées, le HAC a programmé depuis plusieurs semaines des ateliers participatifs réunissant les groupes de supporters Ciel&Marine, des associations et des représentants de la LFP. Le Stade Océane est et restera un lieu familial et populaire, dédié à la passion pour le HAC et le football », peut-on lire dans le communiqué.