Mercato PSG : Randal Kolo Muani sur le départ du Paris SG ? Un géant allemand se positionne

Annoncé sur le départ du PSG lors du prochain mercato hivernal, l’attaquant français Randal Kolo Muani croule sous les offres. De nombreux cadors européens se positionnent pour l’accueillir et le relancer.

Mercato : Randal Kolo Muani de retour en Bundesliga cet hiver ?

L’avenir de Randal Kolo Muani au PSG semble de plus en plus incertain. Recruté à 95 millions d’euros en 2023 en provenance de l’Eintracht Francfort, l’attaquant français peine à s’imposer dans le onze de départ de Luis Enrique. Barré par la concurrence et peu utilisé par son entraîneur, Kolo Muani a vu son temps de jeu se réduire drastiquement cette saison.

Les statistiques de l’attaquant tricolore sont en deçà des attentes placées en lui. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, il a disputé 49 matchs et a inscrit 11 buts. Cette saison, il a inscrit deux buts en 12 rencontres toutes compétitions confondues avec le PSG.

Face à cette situation, un départ lors du prochain mercato hivernal semble inévitable. L’attaquant français aurait annoncé à ses dirigeants sa décision de quitter le club de la capitale afin de retrouver un rôle plus important et de relancer sa carrière.

Et parmi les prétendants, un nom circule : le RB Leipzig. Selon les informations de Sky Sport Germany, le club allemand, en quête d’un attaquant de pointe, cible Randal Kolo Muani pour renforcer son secteur offensif. Le RB Leipzig envisagerait un prêt avec option d’achat pour attirer l’international français.

Si RB Leipzig semble être la piste la plus chaude actuellement, Kolo Muani ne manque pas de courtisans en Premier League. Plusieurs clubs anglais seraient intéressés par son profil. Cependant, un retour en Bundesliga, où il a brillé sous les couleurs de l’Eintracht Francfort, semble séduire davantage le joueur.