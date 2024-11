OM : Le duel face au RC Lens, un test décisif pour Bamo Meïté

L’OM mise beaucoup sur Bamo Meïté, mais le défenseur ivoirien peine à s’imposer en ce début de saison. Face au RC Lens, il pourrait enfin avoir l’occasion de montrer tout son talent.

OM : Bamo Meïté attendu au tournant face au RC Lens

Arrivé à l’Olympique de Marseille avec l’ambition de s’imposer, Bamo Meïté connaît un début de parcours difficile. Acquis définitivement pour 10,5 millions d’euros, le défenseur ivoirien peine à se faire une place au sein de l’effectif marseillais. Et même s’il figurait sur la liste des partants lors du dernier mercato, il est resté à l’OM, ​​faute d’offre satisfaisante.

Sous la direction de Roberto De Zerbi, Bamo Meïté entame ainsi sa deuxième saison à Marseille avec une présence réduite sur le terrain. En Ligue 1, il n’a participé qu’à trois rencontres sans être titularisé. Cette situation s’explique par plusieurs facteurs : l’arrivée de Lilian Brassier et Derek Cornelius, qui augmentent la concurrence en défense, ainsi que des pépins physiques ayant perturbé sa préparation et limité sa régularité.

Néanmoins, une bonne nouvelle est en vue. En effet, selon La Provence, Bamo Meïté affiche des progrès récents, avec une forme physique retrouvée et un état d’esprit plus combatif, des éléments qui n’ont pas échappé aux dirigeants marseillais. Le match contre le RC Lens, prévu le 23 novembre prochain après la trêve internationale, pourrait lui offrir une chance de se relancer. D’autant plus que Leonardo Balerdi sera de retour tardivement de sa sélection.

Son départ cet hiver n’est pas à exclure

Cette opportunité pourrait permettre à Bamo Meïté de montrer son potentiel et d’engranger davantage de minutes de jeu. Mais en cas de performances insuffisantes lors de ce choc RCL-OM, l’option d’un transfert lors du prochain mercato sera envisagée. Montpellier, notamment, serait intéressé par son profil.