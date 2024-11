Mercato RC Lens : Un crack sacrifié pour sauver les finances du RCL ?

Le RC Lens, malgré quelques départs l’été dernier dont celui d’Elye Wahi, est encore loin de ses objectifs. Le club artésien cherche à alléger ses finances et serait prêt à sacrifier un de ses cracks dès janvier, à cet effet.

Mercato RC Lens : David Pereira Da Costa vers un départ possible en janvier ?

Le milieu offensif du RC Lens, David Pereira Da Costa, fait l’objet de toutes les attentions à l’approche du mercato hivernal. Titulaire et passeur décisif lors de la récente victoire 3-2 face au FC Nantes, le Portugais intéresse fortement plusieurs clubs de Major League Soccer. Selon L’Equipe, la direction des Sang et Or serait ouverte à un départ de son crack de 23 ans.

Ce possible départ s’inscrit dans une volonté du RC Lens d’équilibrer ses finances. Le club nordiste, qui avait initialement prévu de réaliser 47 millions d’euros de ventes nettes l’été dernier, n’a pas atteint cet objectif. Les non-départs de joueurs comme Kevin Danso et El Aynaoui ont également pesé sur les finances lensoises.

Pour pallier ces manques, le RC Lens pourrait donc se séparer de certains joueurs, dont David Pereira Da Costa. Moins utilisé cette saison par Will Still, le Portugais pourrait être tenté par un nouveau challenge outre-Atlantique.

Un profil qui plaît

Les qualités techniques et la vision du jeu de Pereira Da Costa séduisent les clubs de MLS. Son expérience en Ligue 1 et son jeune âge (23 ans) en font un profil très intéressant pour les franchises nord-américaines. Si les discussions sont en cours, rien n’est encore acté. Le RCL ne souhaite pas brader son joueur et attend une offre satisfaisante.

Le joueur lui-même devra également donner son accord pour un départ. Un départ de Pereira Da Costa aurait des conséquences sportives et financières pour Lens. Le club devrait alors trouver un remplaçant à la hauteur et rééquilibrer son effectif. Financièrement, cette vente permettrait d’améliorer la situation financière du club.