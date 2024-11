Après la trêve internationale, le Toulouse FC reprendra la Ligue 1 avec un premier match de taille face au PSG. Une rencontre qui s’annonce difficile pour le TFC, car l’équipe parisienne reste un adversaire redoutable. Cependant, Yann Gboho garde espoir et souhaite créer la surprise.

Yann Gboho vise une nouvelle victoire contre le PSG

Leader de la Ligue 1 avec 29 points, le PSG est toujours invaincu en championnat cette saison. Après 11 matchs, le club dirigé par l’entraîneur espagnol Luis Enrique affiche un bilan impressionnant de neuf victoires et deux nuls. À domicile, le PSG n’a concédé aucun match cette saison, ses deux nuls ayant été obtenus à l’extérieur, contre le Stade de Reims et l’OGC Nice. De son côté, le Toulouse FC commence à trouver ses repères en Ligue 1 après un début de saison difficile. Avec quatre défaites et une seule victoire lors des sept premières journées, les Violets ont finalement redressé la barre à partir de la huitième journée, ce qui leur a permis de progresser au classement.

Toulouse FC : Yann Gboho espère rééditer l'exploit contre le PSG 3

Actuellement 10ᵉ avec 15 points, Yann Gboho et ses coéquipiers n’ont plus perdu en Ligue 1 depuis quatre matchs, enchaînant même trois clean sheets, égalant leur record de 2012. Bien que réaliste sur la difficulté du match contre le PSG après la trêve, Yann Gboho reste confiant quant à la possibilité de réitérer l’exploit de la saison passée.

« Ce sera naturellement compliqué, mais on l’a déjà fait la saison dernière (sourire). Nous abordons ce match avec quelques certitudes », a-t-il confié au micro de La Dépêche du Midi. En mai dernier, le TFC avait surpris le PSG avec une victoire 3-1. Le club toulousain espère renouveler cette performance le vendredi 22 novembre lors de la 12ᵉ journée de Ligue 1, et ainsi ralentir le leader dans sa course au titre.