Mercato PSG : Luis Enrique valide un incroyable départ au Paris SG

Si de nouveaux visages pourraient débarquer au PSG lors du prochain mercato hivernal, l’entraîneur Luis Enrique aimerait également se séparer de certains joueurs. Une recrue estivale pourrait ainsi faire ses valises et quitter le Paris SG à la surprise générale.

Mercato PSG : Après Kolo Muani et Skriniar, Luis Enrique chasse un autre joueur

Le Paris Saint-Germain pourrait être amené à recruter un nouveau gardien, quelques semaines seulement après l’arrivée de Matvey Safonov. Selon Tuttosport, le gardien russe ne serait pas le choix préféré de Luis Enrique pour concurrencer Gianluigi Donnarumma. L’entraîneur espagnol aurait un doute sur les capacités de Safonov, aligné à quatre reprises en début de saison.

Ses performances n’auraient pas totalement convaincu le technicien espagnol. Cette situation prendrait une tournure urgente, notamment après les prestations solides de Donnarumma face à l’Atlético de Madrid et à Arsenal. Le PSG pourrait donc être contraint de se séparer de Matvey Safonov plus rapidement que prévu et de lancer une nouvelle recherche sur le marché des gardiens.

Ce transfert inattendu soulève de nombreuses questions sur la stratégie de recrutement du club parisien. Luis Campos, qui avait pourtant validé l’arrivée de Safonov en juin dernier, pourrait se retrouver une nouvelle fois au cœur de la tourmente. Malgré un début de saison prometteur, l’international russe de 25 ans n’aurait pas réussi à s’imposer comme le gardien numéro un.

Matvey Safonov au PSG

Les erreurs commises lors de certaines rencontres auraient poussé Luis Enrique à douter de ses capacités. Si Gianluigi Donnarumma continue de confirmer, un départ de l’ancien portier du FK Krasnodar dès cet hiver ne serait pas à exclure.

Le PSG pourrait alors se tourner vers un nouveau gardien pour renforcer sa concurrence. Les noms de Lucas Chevalier (23 ans), sous contrat au LOSC jusqu’en juin 2027, et Thibaut Courtois (32 ans), lié au Real Madrid jusqu’en 2026, circulent déjà avec insistance.