PSG-RC Lens : Matvey Safonov titulaire, la guerre des gardiens déclarée ?

Avec la signature de Matvey Safonov l’été dernier, le PSG a clairement indiqué sa volonté d’instaurer une concurrence saine dans ses cages. Gianluigi Donnarumma reste le numéro 1 de Luis Enrique, mais l’Italien sait désormais qu’il faudra être à son maximum chaque semaine pour ne pas perdre son statut.

Rotation chez les gardiens du PSG : Luis Enrique titularise Matvey Safonov et brouille les pistes

A quelques jours de retrouver la Ligue des Champions, le PSG s’est rassuré samedi avec la réception du RC Lens. Pour un choc aussi important en Ligue 1, Luis Enrique a fait un choix fort. Le technicien espagnol a en effet créé la surprise en titularisant Matvey Safonov à la place de Gianluigi Donnarumma lors de cette rencontre de la dixième journée.

Cette décision interroge sur la hiérarchie au poste de gardien de but et sur les intentions de Luis Enrique. L’entraîneur du PSG a d’ailleurs justifié ce choix par la nécessité d’adapter son équipe au pressing haut du RC Lens. Selon l’entraîneur espagnol, un gardien capable de jouer avec les pieds et de relancer rapidement était plus adapté à cette situation. Matvey Safonov, avec ses qualités de relance, a parfaitement rempli ce rôle.

« Aujourd’hui, Safonov nous a généré une certaine supériorité. Il a été très bon, je pense. Ce n’était pas facile pour lui non plus, mais je suis très content de sa performance », s’est-il réjoui en conférence de presse.

Une concurrence accrue entre Safonov et Donnarumma

Cette rotation régulière au poste de gardien de but crée une émulation au sein du groupe. Donnarumma, qui était jusqu’alors indiscutable, doit désormais faire face à la concurrence de Safonov. Cette situation pourrait pousser les deux gardiens à se surpasser. L’Italien a longtemps fait l’objet de critiques, notamment pour son jeu au pied où il n’est pas souvent très à l’aise.

C’est visiblement tout le contraire chez le Russe, qui semble avoir pleinement donné satisfaction à son entraîneur. « La majorité du temps, nous avons trouvé des solutions et à chaque fois, ça se transforme en occasion de but. Safonov n’a commis aucune erreur. Que l’attaquant reçoive ou pas le ballon, ça n’a pas trop d’importance. Il est très complet et dans cette situation de jeu très difficile, on a réalisé un très bon match », a-t-il commenté.

Les enjeux de la Ligue des Champions

Cette rotation intervient à quelques jours d’un match crucial en Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid. Luis Enrique a-t-il voulu tester Safonov en vue de cette rencontre ? Ou bien a-t-il simplement voulu donner du temps de jeu à tous ses gardiens ? Les déclarations de Luis Enrique restent floues sur la hiérarchie à venir. Si Safonov a réalisé une bonne performance, rien ne garantit qu’il sera titulaire lors du prochain match.

Donnarumma reste le gardien numéro un, mais sa place n’est plus aussi assurée qu’auparavant. Cette rotation régulière au poste de gardien de but est une stratégie risquée, mais elle pourrait s’avérer payante si elle permet de maintenir un haut niveau de performance dans ce secteur de jeu.