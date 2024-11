OM ‍: Mehdi Benatia au centre d’une polémique naissante à Marseille

Avec un tempérament de feu, Mehdi Benatia ne mâche pas ses mots à l’OM. Ses déclarations explosives sont-elles en train de fragiliser l’Olympique de Marseille ?

OM ‍: Mehdi Benatia, une voix qui dérange à Marseille ?

Le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille, Mehdi Benatia, ne mâche pas ses mots. Depuis son arrivée, le Marocain s’est imposé comme un défenseur acharné des intérêts du club phocéen, tant sur le marché des transferts qu’en critiquant ouvertement les décisions arbitrales défavorables. Il n’hésite pas aussi à secouer le vestiaire de l’OM.

Lors de sa récente interview accordée à RMC, Mehdi Benatia a notamment fustigé la mentalité de ses joueurs lors du Classique perdu face au Paris Saint-Germain (3-0) au Vélodrome. Ces prises de position ne font pas l’unanimité chez les supporters et observateurs de l’OM. C’est le cas notamment de Daniel Riolo.

Si le consultant sportif reconnaît les compétences de l’ancien défenseur de la Juventus, il s’inquiète de l’impact de ses prises de position parfois virulentes. « Benatia a évolué dans des clubs très structurés comme la Juventus et le Bayern Munich, ce qui a forgé son caractère », analyse Daniel Riolo sur RMC Sport.

Il devra apprendre à se maîtrise

Le journaliste souligne que le contraste entre l’exigence de ces grands clubs et la réalité de la Ligue 1 pourrait générer des tensions. « Il va falloir qu’il apprenne à prendre du recul et à se maîtriser », a-t-il conseillé.

Malgré ces réserves, Daniel Riolo estime que Mehdi Benatia remplit parfaitement son rôle de « tampon » entre le président Pablo Longoria et le club. « L’OM a trouvé un directeur sportif à son image, passionné et engagé », conclut-il. Si les prises de position de Mehdi Benatia témoignent de son attachement au club, elles soulèvent aussi des questions sur leur impact à long terme sur le vestiaire et sur l’image de l’OM.