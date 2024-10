OM-PSG : La sanction tombe pour Amine Harit, expulsé lors du Classique

Amine Harit est désormais fixé sur son sort après son carton rouge reçu contre le PSG lors du Classique. Le milieu de terrain de l’OM écope d’un match de suspension ferme de la Commission de discipline de la LFP.

Amine Harit suspendu : L’OM privé de son milieu de terrain face au FC Nantes

C’est une situation qui est loin d’arranger les choses pour l’international marocain déjà en difficulté et annoncé sur le départ de l’OM. Amine Harit devait saisir l’occasion, avec la blessure longue durée de Valentin carboni, pour se refaire une autre image auprès de Roberto De Zerbi et de la direction de l’OM. Malheureusement, le carton rouge pris contre le PSG semble compliquer un peu les choses.

Amine Harit manquera en effet le déplacement de l’OM à Nantes ce week-end. Le milieu de terrain marseillais a été suspendu pour un match suite à son expulsion lors du Clasico face au PSG. La commission de discipline de la LFP a confirmé la suspension d’Amine Harit pour un match. L’international marocain avait été exclu dès la 20ème minute du match contre le PSG pour un geste dangereux sur Marquinhos.

« Je vois Amine Harit arriver avec la jambe tendue en direction du torse de son adversaire. Dès le départ, j’ai le sentiment que ce geste-là met en danger l’intégrité physique de son adversaire », s’était justifié l’arbitre François Letexier au micro de DAZN à la fin de la rencontre. » Je prends le temps de la réflexion et très rapidement, Marquinhos enlève son tee-shirt et je vois la trace des crampons au niveau de son sternum. C’est ces deux éléments-là qui me décident à exclure monsieur Harit », a expliqué François Letexier.

Une décision contestée

L’Olympique de Marseille avait contesté la sévérité de cette décision. L’entraîneur marseillais, Roberto De Zerbi, avait notamment critiqué l’arbitrage, estimant que l’exclusion d’Harit n’était pas justifiée. « Sur l’arbitrage, je ne parle pas, je vous laisse décider. Mais dire qu’il a vu des marques sur le flanc de Marquinhos, ça ne doit pas exister. Alors quand il y a un choc tête contre tête et qu’un joueur saigne, on expulse l’autre? », s’est-il indigné.