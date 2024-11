Mercato Montpellier HSC : Arnaud Nordin, cible d’un géant turc

À l’approche du mercato hivernal, le Montpellier HSC pourrait perdre l’un de ses éléments clés, Arnaud Nordin. L’attaquant français de 26 ans, sous contrat jusqu’en juin 2025, est dans le viseur du Beşiktaş Istanbul, prestigieux club turc.

Le Beşiktaş Istanbul suit Arnaud Nordin de près

Arrivé au Montpellier HSC en juillet 2022, Arnaud Nordin pourrait vivre ses derniers mois sous le maillot pailladin. Titulaire indiscutable cette saison, il a inscrit 3 buts en 10 matchs de Ligue 1. Malgré ces performances, les dirigeants du club n’ont pas encore engagé de discussions pour prolonger son contrat, qui expire en juin 2025. Ce silence laisse entrevoir un départ dès janvier prochain, permettant au MHSC de réaliser une opération financière importante.

Beşiktaş, Montpellier forması giyen sağ kanat oyuncusu Arnaud Nordin ile ilgileniyor. (A Spor) pic.twitter.com/Jse47Tn25B — Kartalın Asaleti JK (@kartlnasaletijk) November 12, 2024

Selon des sources turques, le Beşiktaş Istanbul observe attentivement la situation de l’attaquant parisien. Bien qu’aucun contact officiel n’ait été établi entre les deux clubs, une offre pourrait être formulée lors du mercato hivernal. La valeur marchande d’Arnaud Nordin est estimée à 8 millions d’euros, une somme non négligeable pour les finances montpelliéraines. De plus, le joueur de 26 ans pourrait donner son aval pour ce départ d’autant plus que le MHSC est menacé par la relégation en Ligue 2.

En attendant une éventuelle offre, Arnaud Nordin reste concentré sur ses objectifs avec le Montpellier HSC. Avant la trêve internationale, il a contribué à la victoire 3-1 face au Stade Brestois, marquant un penalty décisif. Cependant, le club pailladin doit encore redoubler d’efforts pour sortir de la zone de relégation. Le prochain match contre l’AS Saint-Étienne sera crucial. Arnaud Nordin, entouré de ses coéquipiers, espère guider son équipe vers une remontée au classement, tout en continuant d’attirer l’attention de clubs prestigieux comme le Beşiktaş Istanbul.