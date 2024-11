ASSE : Il signe à Saint-Etienne et rêve de son grand moment !

L’ASSE, de retour en Ligue 1, peine pour le moment à retrouver sa stabilité avec des résultats loin des attentes. Pour relever la tête, les Verts pourront compter sur leur recrue phare, qui attend toujours son grand moment.

ASSE : Lucas Stassin impatient de marquer son premier but

Arrivé à l’ASSE cet été pour un montant de 10 millions d’euros, Lucas Stassin s’est rapidement intégré dans l’effectif des Verts. Bien qu’il ait déjà délivré quatre passes décisives, l’attaquant belge de 19 ans est cependant toujours à la recherche de son premier but en Ligue 1. « Je joue, j’ai des statistiques, mais pas encore de but. Forcé­ment, j’attends le premier car marquer a toujours une saveur particulière », a-t-il déclaré.

Dans un entretien accordé au quotidien belge Le Soir, le jeune joueur est revenu sur son adaptation à l’ASSE où il se sent déjà bien intégré. « En effet, je suis content d’avoir du temps de jeu et c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles j’ai choisi Saint­-Étienne. Je savais que j’allais faire partie du projet et que cette opportunité allait m’aider à me développer comme joueur. Pour l’ins­tant, ça se passe relativement bien », a assuré Lucas Stassin.

En quelques mois passés à l’ASSE, le joueur de 19 ans est satisfait de sa progression au sein du club du Forez. « Au niveau des duels, je pense déjà avoir progressé. Mais j’ai aussi dû m’adapter à un football qui va plus vite qu’en Bel­gique, d’autant qu’aucun match n’est fa­cile ici », a confié l’ancien joueur de Westerlo, qui est revenu sur les raisons de son choix de rejoindre les Stéphanois.

« C’est Saint­-Étienne qui m’a convaincu en me présentant un pro­jet clair, très précis. Le club m’a montré qu’il m’avait bien étudié, et pas seule­ment sur un seul match. Enfin, Saint­-Étienne, c’est quand même un club my­thique en France, avec une grande his­toire et des supporters très chauds », s’est justifié Lucas Stassin dans des déclarations relayées par EVECT.