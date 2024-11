Foot OM : Mattéo Guendouzi et Dimitri Payet, une amitié qui continue d’inspirer

Les deux anciens milieux de l’OM, Mattéo Guendouzi et Dimitri Payet, se sont forgé une amitié solide sur les terrains. Le joueur de la Lazio Rome poursuit d’ailleurs sa progression sous le regard bienveillant de son aîné.

Le conseil de Dimitri Payet a permis à Mattéo Guendouzi de franchir un cap

Même s’il a quitté l’Olympique de Marseille en août 2023 pour rejoindre la Lazio Rome, Mattéo Guendouzi continue de faire parler de lui dans la cité phocéenne. Son passage à l’OM a marqué les esprits, notamment grâce à son tempérament de guerrier et à ses qualités sportives qui en ont fait un joueur emblématique du club.

Évoluant aujourd’hui à la Lazio, l’international français s’épanouit en Italie et a été appelé en équipe de France durant cette trêve internationale. À quelques jours d’un match important contre l’Italie, Mattéo Guendouzi a adressé un message à son ancien coéquipier à l’OM, Dimitri Payet.

Ce dernier avait reconnu le potentiel de Guendouzi et lui avait conseillé de travailler sa finition pour atteindre le plus haut niveau. Un conseil que l’ancien joueur d’Arsenal a pris à cœur, tout en reconnaissant qu’il a encore du chemin à parcourir dans ce domaine. « Quand on était à l’OM, on faisait des exercices de finition après l’entraînement et je n’étais pas le meilleur. (…) C’est un cap important à passer pour un milieu de terrain », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Le But.

À noter que le parcours de Mattéo Guendouzi est un bel exemple de réussite pour un jeune joueur français qui s’est imposé au sein de l’élite. Et malgré son départ de l’OM, il garde une affection particulière pour le club phocéen et ses supporters.