Mercato PSG : Coup de froid sur la piste Rayan Cherki au Paris SG !

Annoncé parmi les cibles du PSG à quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, Rayan Cherki ne quittera pas Lyon pour rejoindre le Paris SG. Les dirigeants lyonnais ont décidé de conserver leur jeune pépite.

Le président de l’Olympique Lyonnais, John Textor, était devant la DNCG ce vendredi. Les craintes d’un départ forcé de pépites comme Rayan Cherki et Malick Fofana, en raison des difficultés financières du club, étaient évoquées. Mais à l’issue de cette rencontre, John Textor a tenu à rassurer les supporters lyonnais.

Tout en reconnaissant les difficultés financières du club, il a affirmé que Rayan Cherki et Malick Fofana resteront à Lyon pour permettre au club de se qualifier pour la Ligue des Champions à la fin de cette saison. « On optimise nos effectifs. Les gens ne doivent pas avoir peur. (…) Nous sommes à quelques points d’une place en Ligue des champions. Notre objectif est d’aller en Ligue des champions cette saison. (…) Nous n’allons pas compromettre la force de cet effectif », a expliqué le dirigeant lyonnais.

Cette décision vient mettre un terme aux rumeurs insistantes concernant un éventuel départ de Rayan Cherki. Le jeune attaquant, en pleine forme depuis le début de la saison, est courtisé par de nombreux cadors européens, dont le PSG. Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants du Paris SG pourraient revenir à la charge cet hiver et déloger Cherki.

Les pensionnaires du Parc des Princes avaient flairé le coup sans succès lors du dernier mercato estival. Luis Campos, le directeur sportif du PSG, est un grand admirateur du talent lyonnais et le voit comme le profil idéal pour renforcer l’attaque parisienne.

Outre le PSG, Ryan Cherki est également pisté en Angleterre. Liverpool, actuel leader de Premier League, se serait déjà renseigné sur le joueur et pourrait formuler une offre cet hiver. En Allemagne, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig, déjà intéressés l’été dernier, pourraient revenir à la charge. Cette saison, Rayan Cherki a disputé 11 matchs avec les Gones, et a inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives.