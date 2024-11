Montpellier HSC : Laurent Nicollin envisagerait-il de quitter le club ?

Lanterne rouge de la Ligue 1 après 11 journées, le Montpellier HSC traverse un début de saison compliqué. Et comme si cela ne suffisait pas, le club pourrait également perdre son président, Laurent Nicollin, dans les mois à venir.

50 ans du MHSC : un anniversaire marqué par des incertitudes

Alors que le championnat est en pause en raison de la trêve internationale, le Montpellier HSC a profité de l’occasion pour célébrer ses 50 ans d’existence. Ce samedi, le stade de la Mosson a accueilli les festivités, en présence de plusieurs personnalités et d’anciens joueurs emblématiques du club. À cette occasion, Laurent Nicollin, président du MHSC, a accordé une interview au Midi Libre. Il y a abordé divers sujets, notamment la construction du nouveau stade, un projet initié en 2016 mais qui se fait toujours attendre en 2024.

« Il est certain qu’avec un nouveau stade, il faudra créer une histoire, une identité, un lien, mais il n’y a pas de raison que ça ne se fasse pas naturellement comme Nice ou Lyon l’ont fait. Le club a évolué en même temps que le stade. J’espère que le club continuera à perdurer, parce qu’il ne faudrait pas qu’il décline en même temps que le stade, l’un est allé avec l’autre. On va tout faire pour que la passation avec un nouveau stade se passe du mieux possible, avec un club toujours en Ligue 1, fier de ses résultats et de ses supporters », a expliqué Laurent Nicollin.

Photo : Laurent Nicollin

Un avenir incertain pour Laurent Nicollin au Montpellier HSC

Interrogé sur son avenir à la tête du club, Laurent Nicollin a laissé planer le doute. Pour l’instant, il n’est pas certain de poursuivre l’aventure avec le MHSC, un club qui lui tient pourtant à cœur. « Après, est-ce que je serai dans cette nouvelle histoire ? Il y a une vie après la Mosson. Peut-être que non, je ne sais pas », a-t-il confié. Pour rappel, Laurent Nicollin est à la tête du Montpellier HSC depuis le 29 juin 2017, après le décès de son père, Louis Nicollin, figure emblématique du club.