OM : Lilian Brassier sous pression, la clé pour rebondir

Lilian Brassier est l’une des recrues de l’OM dont on attend beaucoup cette saison. Malheureusement, le défenseur central connaît une adaptation difficile.

OM : En grande difficulté, Lilian Brassier reçoit du soutien

Arrivé dans la peau d’une recrue phare pour renforcer la défense marseillaise, Lilian Brassier n’a pas encore trouvé ses repères. Le jeune défenseur central peine à s’imposer à l’Olympique de Marseille depuis son arrivée. Sa dernière prestation catastrophique lors de la défaite 3-1 des Marseillais au Vélodrome face à l’AJ Auxerre a suscité beaucoup de critiques.

Pour Bernard Casoni, ancienne légende du club, l’adaptation à l’OM demande du temps et de la patience pour Lilian Brassier. « Quelqu’un qui arrive à Marseille doit s’adapter. Ce n’est pas toujours évident quand on arrive de l’extérieur et qu’on entre dans ce climat. Il y a beaucoup d’exigences, tout le temps, ce n’est pas facile à apprivoiser, ça demande du temps. Et ça prend plus de temps chez certains », a-t-il déclaré à La Provence.

Selon Casoni, une bonne performance à l’OM pourrait être le déclic pour Lilian Brassier : « À Marseille, il faut être parfait pendant 90 minutes, avoir un niveau de concentration maximal. Parfois il suffit d’une bonne performance pour te faire passer un palier, et à l’inverse, quand tu en réalises une mauvaise tu recules un peu », a-t-il ajouté.

Le mercato hivernal pour renforcer la défense

Sous pression depuis sa performance décevante face à Auxerre, le joueur débarqué du Stade Brestois n’a pas de quoi à s’affoler selon Casoni. « Il ne faut pas qu’il s’affole non plus, il faut qu’il se concentre sur ses qualités, ses points forts, le reste va venir tout seul », a-t-il conseillé au défenseur central. Alors que Lilian Brassier cherche à trouver ses marques, l’OM envisage de renforcer son secteur défensif lors du prochain mercato hivernal.

Le club marseillais serait à la recherche d’un défenseur central et de deux latéraux, selon les informations de Canal+. Ces recrutements s’inscrivent dans une volonté de consolider une défense qui a montré des signes de faiblesse cette saison.

L’adaptation, un défi pour les nouveaux arrivants

L’histoire de l’OM est parsemée d’exemples de joueurs qui ont mis du temps à s’adapter à la pression du Vélodrome. Si Brassier parvient à surmonter cette épreuve, il pourrait devenir un élément clé de l’équipe. Mais il devra pour cela faire preuve de patience, de détermination et d’une grande capacité de travail selon les conseils de Bernard Casoni.