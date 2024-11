Mercato PSG : Le terrible coup que prépare Arsenal contre le Paris SG !

Le PSG pourrait subir un gros revers inattendu sur le mercato dans les prochains jours. Le club de la capitale est dans le collimateur d’Arsenal, qui vise l’un des piliers de son projet.

Mercato PSG : Arsenal vise Luis Campos, un bras droit de Nasser Al-Khelaïfi

L’avenir de Luis Campos au PSG semble incertain. Plusieurs rumeurs ont récemment annoncé le Portugais sur le départ du club de la capitale. Arrivé en 2022 pour redynamiser le recrutement parisien, l’ancien du LOSC pourrait quitter la capitale française plus tôt que prévu. En effet, Arsenal, à la recherche d’un nouveau directeur sportif suite au départ d’Edu, aurait manifesté un vif intérêt pour le profil de Campos.

Selon les informations de TBR Football et Football Transfers, c’est Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal et ancien joueur du PSG, qui aurait personnellement recommandé la candidature de Luis Campos. Les deux hommes se connaissent bien et partagent une vision commune du football.

Un coup dur pour le PSG ?

Le départ de Luis Campos serait un coup dur pour le PSG. Le Portugais a joué un rôle clé dans la reconstruction de l’effectif parisien et a su apporter une nouvelle dynamique au club. Son départ pourrait fragiliser le projet sportif du Paris SG et remettre en question la stabilité du club.

Les Gunners quant à eux sont prêts à tout pour s’attacher les services de Luis Campos. Le club londonien, en pleine reconstruction, souhaite s’appuyer sur l’expertise du Portugais pour franchir un nouveau cap.

Pour l’heure, l’avenir de Luis Campos reste incertain, même s’il y a des discussions engagées pour sa prolongation au club de la capitale. Le Portugais est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025. Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour l’avenir du conseiller football parisien.