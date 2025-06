Mercato ASSE : La signature d’un 5e renfort bouclée

L’ASSE aurait acté le transfert définitif d’un joueur clé de la saison dernière. Kilmer Sports Ventures aurait lâché 6 M€ dans le transfert du cinquième renfort stéphanois de ce mercato d’été.

Mercato : L’ASSE lève l’option d’achat d’Ekwah

L’ASSE aurait enregistré sa cinquième signature du mercato estival. Comme pressenti et annoncé, le club ligérien aurait acquis définitivement les droits de Pierre Ekwah à l’issue de son prêt de la saison dernière. D’après les informations de L’Équipe, les décideurs de KSV ont levé l’option d’achat assortie au contrat du milieu de terrain de Sunderland AFC. Ils ont investi 6 M€ pour recruter le joueur de 23 ans, dont la valeur est estimée à 7 M€ par le site spécialisé Transfermarkt.

Lisez aussi : ASSE : Kilmer Sports frappe fort, 31 M€ pour tout changer !

À voir Mercato OM : Le Stade Rennais s’attaque à deux Marseillais

Pierre Ekwah (23 ans) devient ainsi la 5e recrue de l’AS Saint-Etienne cet été. Il débarque après Irvin Cardona et Maxime Bernauer, dont les options d’achat ont aussi été levées, Mahmoud Jaber et Lassana Traoré arrivés respectivement du Maccabi Haïfa d’Israël et de chez les Dimbars FC du Sénégal.

ASSE : Pierre Ekwah prêté ou transféré ensuite ?

Cependant, le quotidien sportif croit savoir que le Franco-Ghanéen ne jouera pas forcément avec l’ASSE en Ligue 2 cette saison. Il pourrait faire l’objet d’un transfert dans un club des grands championnats européens où il a des prétendants, grâce à ses performances individuelles sous le maillot des Verts en Ligue 1 lors de l’exercice écoulé.

Lisez aussi : Mercato : L’ASSE affole la Ligue 2, 40 M€ dans le viseur !

En effet, Pierre Ekwah est l’un des joueurs dont les prestations ont été satisfaisantes au sein de l’équipe stéphanoise. Régulier, il avait été titulaire à 29 reprises en autant de matchs disputés en 34 journées de championnat.

À voir Mercato OGC Nice : Un crack déniché au Bayern Munich !