Info Mercato : Un défenseur du PSG proche de la Ligue 2 !

Actuellement engagé en Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis, le PSG n’en demeure pas moins concerné par les rumeurs liées au mercato. Ce samedi, la presse hexagonale assure ainsi qu’un titi parisien serait sur le point de rejoindre la Ligue 2. Explications.

Mercato : Thomas Cordier va quitter le PSG pour le Red Star

L’exode continue chez les jeunes du Paris Saint-Germain. Après Axel Tape (Bayer Leverkusen), Oumar Camara (Vitoria Guimaraes), Mahamadou Sangaré (Manchester City), Ibrahima Diaby (FC Bruges) et Yoram Zague (FC Copenhague), un autre titi s’apprête à quitter les rangs du PSG.

Le latéral gauche Thomas Cordier, formé au Paris SG, devrait quitter le club rouge et bleu pour rejoindre le Red Star en Ligue 2, selon les informations du quotidien L’Équipe. Intégré au groupe Espoirs cette saison, le joueur de 19 ans, qui disposait de plusieurs pistes, a pris la décision de s’engager avec le club audonien, 15e de Ligue 2 la saison passée.

Au PSG depuis la catégorie U9, Thomas Cordier a disputé les dernières campagnes de Youth League en tant que titulaire. Pas suffisamment convaincant, le natif de Versailles « n’avait pas de perspective avec l’équipe première », ajoute le journal Le Parisien. Le Français a notamment disputé l’intégralité des six matches de Youth League cette saison avec le PSG et oscillait encore entre le groupe Espoirs et les U19.

« Un contrat de trois ans l’attend au Red Star », précise L’Équipe, qui ne donne aucune indication sur le montant du transfert. Le joueur étant lié au PSG jusqu’en juin 2026. Sacré champion de France U19 il y a deux semaines, Thomas Cordier s’apprête donc à rejoindre l’ancien club entraîné par Habib Beye.

