Mercato RC Lens : L’OM vise une étoile montante du RCL

Le mercato hivernal de l’OM intensifie. Un joueur du RC Lens est dans le viseur du club phocéen. Abukodir Khusanov, jeune talent du RC Lens, dont les performances sont remarquées par les plus grands clubs, pourrait rejoindre l’Olympique de Marseille dans cette seconde partie de la saison.

Mercato : Abukodir Khusanov, l’OM prêt à offrir sa tirelire au RCL

À seulement 20 ans, Abukodir Khusanov est devenu un acteur important de la défense du RC Lens. Sous la direction de Will Still, l’international ouzbek s’est illustré par sa maturité, son intelligence tactique et son meilleur positionnement sur le terrain. Ces qualités n’ont pas échappé aux recruteurs de l’OM, qui envisagent de renforcer leur arrière-garde avec le profil du prometteur joueur du RCL.

Lié au RC Lens jusqu’en 2027, Khusanov ne sera pas facile à déloger. Le club lensois, conscient de la valeur stratégique de son joueur, ne compte pas s’en séparer à moindres frais. Bien que son estimation sur Transfermarkt s’élève à 5 millions d’euros, les négociations risquent d’être bien plus onéreuses. Selon les informations rapportées par le journaliste italien Nicolo Schiara, le RCL pourrait demander à l’OM jusqu’à 40 millions d’euros pour libérer son défenseur. Une somme colossale qui pourrait freiner les ambitions de Pablo Longoria et des dirigeants marseillais.

Le prodige du RCL au cœur du mercato de l’OM

L’intérêt de l’OM pour Khusanov prépare le départ de joueurs du club phocéen, mais d’autres écuries européennes pourraient rapidement entrer dans la danse. Le RC Lens reste, pour l’instant, en position de force, bien déterminé à valoriser pleinement son joyau défensif.