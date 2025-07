Mercato FC Nantes : Luis Castro tranche pour Alban Lafont

L’avenir d’Alban Lafont est sur le point d’être scellé au FC Nantes. Le gardien de but français n’entre pas dans les plans de Luis Castro et pourrait quitter Nantes pendant ce mercato estival.

Mercato FC Nantes : Alban Lafont sur le départ cet été ?

Le gardien de but français, Alban Lafont reste suspendu à la décision du FC Nantes concernant son avenir. Il ne sait pas encore s’il va évoluer avec le groupe professionnel la saison prochaine. Depuis quelques mois, il a rejoint l’équipe réserve parce qu’il a été écarté de l’équipe première par l’ancien entraîneur, Antoine Kombouaré. Le Kanak n’a pas hésité à prendre cette décision radicale contre le chouchou de la Beaujoire quand il a constaté que ses performances sont décevantes.

Pour lui rendre la vie dure, les dirigeants du FC Nantes ont recruté le gardien de but portugais, Anthony Lopes lors du dernier mercato hivernal. En fin de saison, Antoine Kombouaré a convoqué Alban Lafont quelques fois, mais il n’a pas disputé la moindre minute avec les Canaris depuis novembre 2024. Maintenant, le mercato estival ouvre ses portes et il pourrait rebondir ailleurs pour s’imposer.

On attendait la décision du nouvel entraîneur, Luis Castro qui pourrait décider de garder Alban Lafont. Mais selon les indiscrétions, le tacticien portugais ne compte pas sur le gardien de but français pour la saison prochaine. Si un prétendant se positionne pour le recruter, le président du FC Nantes, Waldemar Kita va acter son départ. Le portier nantais est notamment pisté en Turquie et en Angleterre. Alban Lafont est évalué à 3 millions d’euros.