Mercato PSG : 40M€ ! L’incroyable coup de génie de Campos

Le PSG, sous la houlette de Luis Campos, n’hésite plus à sortir les gros moyens à chaque mercato pour s’offrir les jeunes talents. C’était le cas en 2022 avec Vitinha qui a coûté 40 millions d’euros au club. Trois ans après, le Portugais se révèle être un excellent coup de génie pour le Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Vitinha, symbole de la nouvelle vision parisienne

Première recrue de l’ère Luis Campos, Vitinha a patiemment pris ses marques avant d’exploser cette saison. Repositionné en sentinelle par Luis Enrique, le milieu portugais rayonne dans l’entrejeu aux côtés de Joao Neves et Fabian Ruiz. Une association qui séduit les observateurs, à commencer par Walid Acherchour.

Sur le plateau de l’After Foot, Walid Acherchour n’a pas caché son enthousiasme devant les prestations du milieu parisien. « Je suis bluffé par ce que fait ce trio-là, je ne l’imaginais véritablement pas à ce niveau. Vous savez ce que j’ai dit et martelé sur Fabian Ruiz, sur les six premiers mois notamment. Son niveau en 2025 est exceptionnel, ce qu’il fait à la Coupe du Monde des Clubs, c’est extraordinaire », a-t-il déclaré.

Le journaliste a tenu à saluer particulièrement l’apport de Vitinha dans ce système : « Ce que fait Vitinha sur ce début de Coupe du Monde des Clubs et ce qu’il a réalisé sur la finale de Ligue des Champions, c’est exceptionnel. Moi, j’attendais de voir sur Vitinha, mais depuis qu’il a été mis dans ce rôle de numéro 6 face au jeu, c’est extraordinaire », analyse-t-il.

Une montée en puissance maîtrisée

Ce repositionnement en numéro 6 a permis au Portugais d’exprimer pleinement sa lecture du jeu, sa capacité à casser les lignes et son activité incessante à la récupération. À seulement 25 ans, Vitinha incarne la réussite de la stratégie Luis Campos et du club : investir sur un joueur intelligent et travailleur, capable de répondre présent dans les rendez-vous majeurs. À 40 millions d’euros, le PSG tient sans doute l’un des plus beaux coups de son mercato récent.

