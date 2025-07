ASSE : Kilmer Sports frappe fort, la révolution démarre

Après une saison d’observation à la tête de l’ASSE, Kilmer Sports Ventures lance une refonte d’ampleur à Saint-Étienne. Recrutement, performance et structuration : le club engage une transformation ambitieuse pour retrouver sa place.

ASSE : Lousberg, la data pour guider le recrutement

Première pierre de cette reconstruction lancée à la tête du club du Forez, l’arrivée d’Alexandre Lousberg au poste de coordinateur du recrutement symbolise le virage stratégique des Verts. À seulement 27 ans, le Belge, passé par le Standard de Liège, allie formation juridique, certification Statsbomb et parfaite maîtrise des outils analytiques.

Sa mission : anticiper les évolutions du marché, affiner l’identification des profils adaptés au projet d’Eirik Horneland, et rendre le recrutement de l’ASSE plus agile et structuré. Cette approche moderne tranche avec les pratiques antérieures du club, trop longtemps prisonnier de méthodes dépassées.

Performance : la méthode anglaise débarque à Saint-Etienne

Le second axe de la transformation concerne la performance physique, longtemps point faible du club. L’arrivée du staff norvégien de Horneland a permis de refondre ce secteur avec David Tivey, ancien de Chelsea, spécialiste de la préparation individualisée et de la prévention des blessures, et Calum Daley, expérimenté en Angleterre.

En parallèle, Donough Holohan, ex-Manchester City, a été nommé directeur de la performance, avec pour mission de superviser l’ensemble de la cellule et d’y insuffler une culture de l’exigence au quotidien.

Un projet structuré, un cap affirmé

Ces choix marquent le début d’une nouvelle ère pour Saint-Étienne. Kilmer Sports ne se contente pas de gérer, mais impose un projet clair, ambitieux et structuré, en plaçant données et performance au cœur de sa vision.

La refonte progressive de la cellule médicale, l’optimisation de la formation et l’ouverture internationale visent à replacer Sainté sur la carte des clubs français compétitifs. Si le chantier est vaste et nécessitera patience, les supporters peuvent entrevoir une ligne directrice et une ambition affirmée pour faire renaître les Verts.