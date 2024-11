Mercato LOSC : Jonathan David vend la mèche pour sa prochaine destination

Le serial buteur canadien, Jonathan David, quittera le LOSC à la fin de son contrat. Le crack lillois ferme la porte à un départ de Lille lors du prochain mercato hivernal.

Mercato LOSC : Jonathan David sur le départ de Lille l’été prochain

Jonathan David, la pépite canadienne du LOSC, passe certainement ses derniers mois à Lille. En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant de 24 ans ne cache plus son désir de relever de nouveaux défis.

Depuis son arrivée à Lille en 2020 en provenance de La Gantoise, Jonathan David s’est imposé comme l’un des meilleurs attaquants de Ligue 1. Ses performances cette saison sont tout simplement éblouissantes : 13 buts et 2 passes décisives en 19 matchs toutes compétitions confondues, avec des réalisations remarquées en Ligue des Champions face à des cadors européens comme le Real Madrid, l’Atlético de Madrid et la Juventus.

Fort de ces prestations, Jonathan David ne manque pas de courtisans. Les plus grands clubs européens, tels que le Bayern Munich, le FC Barcelone, Arsenal ou encore Manchester City, suivent de près l’évolution du Canadien. Si un départ dès cet hiver n’est pas à exclure, l’international canadien privilégie un transfert estival pour s’intégrer sereinement dans son nouveau club.

« Partir dans un autre club à mi-saison n’est jamais facile. Ce n’est pas comme en début de saison, vous avez alors une pré-saison, vous apprenez à connaître vos coéquipiers, vous avez le temps de vous intégrer. En janvier, tout est plus compliqué. Il faut être prêt tout de suite. C’est plus difficile », a déclaré l’international canadien dans une interview accordée à The Athletic.

Interrogé sur son avenir, Jonathan David a dévoilé sa prochaine destination. Il a un faible pour le FC Barcelone, club qu’il soutient depuis son enfance. « Barcelone a toujours été l’équipe que j’ai soutenue durant mon enfance. Lorsque vous grandissez en soutenant une équipe, vous rêvez de jouer pour elle », a-t-il ajouté.

Jonathan David pourrait rejoindre le géant catalan lors du prochain mercato estival.