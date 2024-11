Mercato Stade de Reims : les Rémois auraient trouvé le remplaçant d’Oumar Diakité

Alors que plusieurs clubs s’intéressent à Oumar Diakité pour un transfert en 2025, la cellule de recrutement du Stade de Reims s’active déjà pour lui trouver un successeur. Selon des indiscrétions, le nom d’un attaquant prolifique de Ligue 2 BKT figurerait en tête de liste pour remplacer l’international ivoirien de 20 ans.

Oumar Diakité : un départ possible du Stade de Reims

Arrivé au Stade de Reims en juillet 2023, Oumar Diakité s’impose comme un élément clé de l’effectif. Titulaire indiscutable sous les ordres de Luka Elsner, le champion d’Afrique 2023 brille cette saison en Ligue 1. En 10 matchs (746 minutes), il a marqué 3 buts et délivré 1 passe décisive.

Le natif de Bingerville suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens, notamment en Premier League. Crystal Palace semble particulièrement attentif à son évolution. Les Eagles envisagent de recruter l’international ivoirien en cas de non-prolongation du contrat de Jean-Philippe Mateta. Si ce transfert se concrétise, il pourrait avoir lieu dès juin 2025. Conscient de cette éventualité, le Stade de Reims anticipe déjà un départ de son jeune attaquant.

Timothé Nkada pressenti pour remplacer Oumar Diakité

Pour pallier un possible départ d’Oumar Diakité, le Stade de Reims aurait jeté son dévolu sur Timothé Nkada, actuel attaquant du Rodez AF en Ligue 2 BKT. Auteur de performances remarquables, l’avant-centre français d’origine camerounaise affiche des statistiques impressionnantes : 7 buts et 3 passes décisives en 15 matchs (1 163 minutes). La détermination et l’efficacité de Timothé Nkada séduisent les recruteurs rémois, qui voient en lui un potentiel renfort de poids.

Une rude concurrence en Ligue 1 et à l’étranger

Le Stade de Reims devra néanmoins faire face à une forte concurrence pour s’attacher les services de Timothé Nkada. En Ligue 1, le FC Nantes et Le Havre AC suivent également le joueur de près. Le club normand envisagerait même une offensive dès le mercato hivernal. En dehors de la France, Timothé Nkada attire aussi des regards en Belgique, en Russie et en Turquie, où plusieurs clubs surveillent attentivement ses performances.