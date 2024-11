Mercato Havre AC : Timothé Nkada dans le viseur du HAC

Quelques mois après son arrivée au Rodez AF, Timothé Nkada pourrait déjà faire ses valises lors du mercato hivernal. L’avant-centre français d’origine camerounaise attire l’attention de plusieurs clubs européens, notamment celle du Havre AC, qui cherche à renforcer son secteur offensif.

Un parcours marqué par des performances solides

Passé par le Stade de Reims et le Stade Rennais FC, Timothé Nkada a quitté la France en janvier 2023 pour tenter une nouvelle aventure en Slovénie. Sous les couleurs du FC Koper, en première division slovène, il s’est rapidement distingué grâce à son efficacité devant le but. En 46 apparitions toutes compétitions confondues, Nkada a inscrit 11 buts et délivré 3 passes décisives. Son rendement en Slovénie n’a pas échappé aux recruteurs de Rodez AF, qui l’ont signé à l’été 2023 en tant que joueur libre. Ce retour en France, un an et demi après son départ, a été marqué par des débuts prometteurs.

Une saison convaincante à Rodez AF

Timothé Nkada s’est parfaitement intégré au système de Rodez AF. Devenu titulaire indiscutable, il affiche un bilan de 15 matchs, 7 buts et 3 passes décisives depuis le début de la saison en Ligue 2 BKT. Sa polyvalence, capable d’évoluer en pointe ou sur les ailes, est un atout précieux pour son entraîneur. Cependant, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, son avenir pourrait s’écrire loin de Rodez AF dès cet hiver.

Photo : Mohamed Bayo

Le Havre AC prêt à passer à l’action

Selon plusieurs sources, le Havre AC, actuellement en quête d’un avant-centre complet, suit de très près les performances de Timothé Nkada. Le club normand, qui évolue en Ligue 1, envisage de passer à l’action pour le recruter dès le mercato hivernal.

Mais la concurrence s’annonce rude. Outre Le Havre AC, le FC Nantes est également intéressé par le joueur, tout comme plusieurs clubs étrangers, notamment en Belgique, en Russie et en Turquie. Ces prétendants pourraient compliquer les négociations pour Rodez, qui hésitera probablement à se séparer de son meilleur buteur.

Avec son profil polyvalent, son efficacité offensive et sa régularité, Timothé Nkada est un atout de poids pour Rodez AF. Mais son ascension rapide en fait aussi une cible de choix pour les clubs en quête de renforts. Si Rodez décide de le céder, il pourrait bien devenir l’un des dossiers chauds de ce mercato hivernal.