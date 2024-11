Mercato Stade de Reims : Oumar Diakité ciblé par un club de Premier League

Lors des prochains mercatos du Stade de Reims, Oumar Diakité pourrait quitter le club champenois pour une nouvelle destination. En effet, le jeune attaquant polyvalent de 20 ans, qui a fait forte impression lors de la dernière CAN 2023 avec la Côte d’Ivoire, est dans le viseur d’un club de Premier League.

Arrivé au Stade de Reims en juillet 2023 en provenance du RB Salzbourg, Oumar Diakité a progressivement gagné sa place dans l’équipe type. Durant sa première saison, il a disputé 28 matchs toutes compétitions confondues, marquant 5 buts et délivrant une passe décisive. Doté d’un style de jeu imposant, il se démarque grâce à ses dribbles et sa pointe de vitesse. Oumar Diakité peut évoluer en tant qu’attaquant axial ou en ailier, aussi bien à droite qu’à gauche. Dans le secteur offensif du Stade de Reims, le natif de Bingerville forme un trio performant avec Keito Nakamura et Junya Ito. L’international ivoirien a même inscrit deux des neuf buts de son équipe cette saison. Bien que son contrat s’étende jusqu’en juin 2028, il pourrait quitter le club champenois dès 2025, sauf revirement de situation.

Crystal Palace, club de Premier League, lorgne Oumar Diakité

Ses performances avec le Stade de Reims attirent l’attention de plusieurs clubs européens, dont Crystal Palace. Le club de Premier League apprécie sa technique de jeu et sa capacité à marquer. Selon le média anglais The Sun, les Eagles ont inscrit Oumar Diakité en haut de leur short-list. Ainsi, lors du prochain mercato, l’international ivoirien pourrait faire ses valises si l’intérêt de Crystal Palace se concrétise.

Cependant, la signature de Diakité dépendra de la situation de Jean-Philippe Mateta. Le club de Premier League souhaite prolonger l’avant-centre français de 27 ans, dont le contrat expire en juin 2026, mais Mateta demande d’abord une revalorisation salariale, une exigence que Crystal Palace hésite encore à accepter. Les négociations sont en cours pour convaincre Mateta de revoir ses prétentions. Si les discussions échouent, Crystal Palace pourrait se tourner vers le mercato du Stade de Reims pour piocher Oumar Diakité. Sur le marché, l’Ivoirien de 20 ans est estimé à 6 millions d’euros.