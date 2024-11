Mercato ASSE : Un premier renfort signe à l’AS Saint-Etienne (Officiel)

L’ASSE ne perd pas de temps pour se renforcer. À un peu plus d’un mois de l’ouverture officielle du mercato hivernal, l’AS Saint-Étienne a déjà enregistré un premier renfort en la personne de Djylian N’Guessan, un attaquant très prometteur.

Mercato : L’ASSe offre un premier contrat professionnel à Djylian N’Guessan

Ce lundi, l’ASSE a offert un premier contrat professionnel à Djylian N’Guessan, un jeune joueur talentueux issu de son centre de formation. Il a paraphé un bail d’une durée de trois saisons, le liant ainsi à son club formateur jusqu’en juin 2027.

L’attaquant de 16 ans, arrivé à l’Académie de l’AS Saint-Étienne à l’âge de 7 ans, voit ainsi récompensé son parcours et sa progression remarquable au sein du centre de formation des Verts. International U16 puis U17, Djylian N’Guessan a déjà inscrit 14 buts en 10 titularisations sous les couleurs de la France.

✍️ Sous le maillot Vert depuis ses 7 ans, surclassé depuis la pré-formation, Djylian N'Guessan a signé aujourd'hui son #PremierContratPro avec l'AS Saint-Étienne.



L'attaquant de la #GénérationVerte (16 ans), international français, est lié à l'ASSE jusqu'en 2027 ! 💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 18, 2024

« C’est une grande fierté pour moi de signer ce premier contrat. Ce n’est qu’une étape, mais elle récompense de nombreuses années de travail. Ce contrat professionnel était un objectif que je souhaitais atteindre. Désormais, de nouveaux challenges m’attendent », a réagi la pépite de l’ASSE.

Loïc Perrin : « Djylian N’Guessan est déjà courtisé par de nombreux clubs »

Quant à Loïc Perrin, directeur sportif de l’ASSE, il se réjouit du fort potentiel et de la progression de Djylian N’Guessan, déjà ciblé par plusieurs clubs : « La signature professionnelle d’un joueur comme Djylian est une réussite pour l’ensemble du club. Il incarne parfaitement notre projet qui repose sur le Centre de formation pour faire émerger de jeunes talents. Il est déjà courtisé par de nombreux clubs français et étrangers, et le fait qu’il ait choisi de s’engager avec l’AS Saint-Étienne démontre sa volonté de faire partie de notre aventure ».