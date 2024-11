Toulouse FC : Damien Comolli dévoile ses secrets pour prévenir les blessures

Selon les derniers détails du compte X MPG Laurent, le Toulouse FC est le deuxième club de Ligue 1 ayant le plus de joueurs disponibles, juste derrière le Stade Rennais FC. Contrairement à des équipes comme le Montpellier HSC, le TFC affiche un faible nombre de blessés. Interrogé sur cette performance, Damien Comolli, président du club, a expliqué les efforts menés avec ses collaborateurs pour atteindre ce résultat.

La méthode de Damien Comolli pour réduire les blessures au TFC

Depuis plusieurs années, le Toulouse FC parvient à limiter le nombre de blessés dans son effectif. Par exemple, cette saison, seule une longue absence est à signaler : celle de Rasmus Nicolaisen, en convalescence après une blessure à la cheville. Les autres indisponibilités ne concernent que des pépins physiques mineurs. Ce travail minutieux place le TFC au deuxième rang des clubs avec le moins de blessés, juste derrière le Stade Rennais. Lors d’une conférence de presse avec La Mêlée Numérique, Damien Comolli a détaillé sa stratégie :

« On investit énormément en temps et en argent dans la prévention des blessures. Nous individualisons tellement que nous avons récemment embauché un thésard pour trois ans. Sa mission est de personnaliser encore davantage le suivi des joueurs afin de réduire les risques de blessures. Son travail ne porte pas sur la performance, mais sur la compréhension des moyens de prévention. Grâce à cela, nous avons le taux de disponibilité des joueurs le plus élevé en France avec Monaco depuis quatre ans », explique-t-il.

Photo : Damien Comolli

Un suivi individualisé et basé sur la data

Ce dispositif unique permet au staff du TFC d’utiliser chaque joueur de manière optimale. La data joue un rôle central dans cette démarche : « Nous utilisons des données sur le sommeil, la nutrition, la récupération et même l’aspect mental des joueurs. Ces informations nous permettent de prendre des décisions précises, comme limiter un entraînement à 51 minutes ou programmer un temps de jeu de 70 minutes pour éviter tout risque de blessure », détaille Damien Comolli.

Cette approche stricte s’applique même avant le recrutement d’un joueur. Le président du TFC précise : « Avant de signer un joueur, nous analysons tout son historique médical. Si un joueur a un passé de blessures fréquentes, il ne viendra pas chez nous. Le risque est trop élevé. » Grâce à ce travail rigoureux, le TFC dispose d’un effectif presque complet à chaque match, facilitant la tâche de l’entraîneur Carles Martinez Novell. Cette stratégie sera encore mise à l’épreuve vendredi prochain lors de la confrontation contre le PSG au Parc des Princes.