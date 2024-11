FC Nantes Mercato : une cible du FCN pour l’après Mostafa Mohamed

Le FC Nantes est obligé d’agir au mercato d’hiver pour s’éloigner des bas-fonds de la Ligue 1. Les dirigeants du FCN doivent recruter un remplaçant de Mostafa Mohamed annoncé sur le départ dans quelques mois. La question qui brûle les lèvres est de savoir qui, dans les capacités financières du club nantais, pourra remplacer Mostafa Mohamed ?

FC Nantes : Mostafa Mohamed sur le départ, Nkada pour sauver le mercato ?

Parmi les noms qui circulent, celui de Timothé Nkada. L’attaquant de Rodez, en Ligue 2, attire l’attention. Auteur de sept buts et trois passes décisives cette saison, le joueur de 25 ans semble avoir le profil pour dynamiser l’attaque du FCN. Cependant, des doutes subsistent quant à sa capacité à s’adapter rapidement au niveau d’exigence de la Ligue 1.

La transition de la Ligue 2 à l’élite du football français est souvent délicate, et les performances de Nkada, bien que remarquables, ont été réalisées dans un contexte bien différent de celui du FC Nantes. Peut-il réellement faire oublier un joueur de la trempe de Mostafa Mohamed, qui s’est imposé au club nantais avant de subir les choix de son entraîneur. Antoine Kombouaré ne lui a accordé que 397 minutes de temps de jeu en Ligue 1 sur 900 possibles lors des 10 matchs auxquels il a participé ?

FC Nantes Mercato : Nkada, le pari risqué du FCN pour oublier Mostafa Mohamed

Le mercato d’hiver du FCN ne se limitera pas à la quête d’un remplaçant de Mostafa Mohamed. Les départs potentiels de joueurs comme Ignatius Ganago et Moses Simon pourraient encore plus fragiliser l’effectif de coach Kombouaré. Ces possibles transferts mettent davantage de pression sur les dirigeants qui n’échapperont pas à la nécessité de sortir le chéquier, dans quelques semaines, pour offrir plus de chances à leur coach d’arracher le maintien.

La piste Timothé Nkada est parfaitement un risque que le club nantais ne doit pas négliger. Sa venue au FC Nantes ne doit pas être considérée comme une solution aux problèmes offensifs de l’équipe. À la rigueur, il pourrait débarquer au club en solution complémentaire et non comme une option principale. La seconde partie de la saison pourrait autrement être encore plus difficile que la première pour le FC Nantes.