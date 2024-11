Mercato PSG : Du nouveau sur la situation de Gabriel Moscardo au Stade de Reims

Prêté par le PSG au Stade de Reims, Gabriel Moscardo n’a pas encore disputé le moindre match officiel avec son nouveau club. Le technicien rémois Luka Elsner se prononce sur la situation du Brésilien.

Gabriel Moscardo traverse une période difficile au Stade de Reims. À quelques jours de la 12ᵉ journée de Ligue 1, le jeune Brésilien prêté par le PSG est toujours en quête de sa première apparition officielle. Pourtant, il a enchaîné quatre présences sur le banc de touche.

Recruté pour 20 millions d’euros aux Corinthians, Gabriel Moscardo a signé un contrat jusqu’en 2028 avec le PSG. Après avoir terminé la saison au Brésil où une opération au pied l’a éloigné des terrains pendant trois mois, il a rejoint le Paris SG. Jugé insuffisamment prêt par Luis Enrique, l’idée d’un prêt en Ligue 1 a été validée.

Gabriel Moscardo a donc rejoint le Stade de Reims, mais malheureusement, une blessure l’a éloigné des terrains jusqu’au début du mois d’octobre. Depuis son retour dans le groupe, le milieu de terrain de 19 ans n’a pas encore disputé une rencontre officielle avec les Rémois.

Cette situation inquiète le Paris SG. Le club envisageait même de casser le prêt pour trouver une solution où Moscardo pourrait réellement jouer. Mais lors de la trêve internationale, le milieu brésilien a disputé un match amical contre Charleroi, et a même inscrit un penalty après l’avoir lui-même provoqué.

Interrogé en conférence de presse sur les raisons de la non-utilisation de Gabriel Moscardo, l’entraîneur du Stade de Reims, Luka Elsner a expliqué qu’il faut du temps au joueur pour s’adapter à la Ligue 1.

« Il ne faut pas sous-estimer les critères de la Ligue 1 en termes d’intensité. C’est un foot qui va très vite, qui nécessite des enchaînements très rapides. Comme tous les jeunes joueurs étrangers, il y a une phase d’adaptation et il est dans cette phase-là. C’est à moi et mon staff de déterminer le moment le plus pertinent et le plus intelligent pour le lancer et le mettre dans la performance, dans un contexte où il pourra s’exprimer et s’épanouir », a expliqué Luka Elsner sur RMC.

