ASSE : Le mercato d’hiver s’annonce mouvementé à Saint-Etienne, les premières victimes

Le départ de trois joueurs de l’ASSE se confirme pour cet hiver. Leurs noms figureraient sur la liste des départs établie par le président Ivan Gazidis en personne.

Mercato : Miladinovic vers un prêt, Cafaro et Tardieu vers la porte de sortie de l’ASSE

Comme annoncé précédemment, l’ASSE va procéder à un dégraissage de son effectif lors du prochain mercato hivernal. En plus d’Igor Miladinovic, qui devrait être prêté, et de Thomas Monconduit, qui ne rentre plus dans les plans d’Olivier Dall’Oglio, Mathieu Cafaro et Florian Tardieu sont également sur le départ.

Selon les informations de But! Football Club, l’AS Saint-Étienne cherche activement à trouver une porte de sortie à ces deux éléments.

L'objectif des dirigeants de l'#ASSE étant d'alléger la masse salariale, Mathieu Cafaro et Florian Tardieu ne seront pas retenus cet hiver tandis qu'Igor Miladinovic pourrait être prêté #TeamASSE pic.twitter.com/YdRD46UWjI — But! Saint-Étienne (@ButASSE) November 20, 2024

ASSE : Mathieu Cafaro et Florian Tardieu en difficulté en Ligue 1

Titulaires indiscutables lors de la montée de l’ASSE en Ligue 1, Mathieu Cafaro (27 ans) et Florian Tardieu (32 ans) connaissent des difficultés d’adaptation à l’élite. Le premier n’a inscrit qu’un seul but en dix matchs de championnat, tandis que le second n’a été titularisé que deux fois en onze journées de championnat.

Taulier des Verts en Ligue 2, Florian Tardieu ne fait plus partie des plans d’Olivier Dall’Oglio. Bien qu’il soit lié au club jusqu’en juin 2026, son départ de l’ASSE semble inévitable. Mathieu Cafaro, lui, est en fin de contrat et ne devrait pas prolonger l’aventure à Saint-Étienne.