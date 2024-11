Mercato ASSE : A peine arrivée, une recrue déjà sur le départ de l’AS Saint-Etienne

L’ASSE a signé plusieurs recrues lors du dernier mercato estival. A l’instar de l’AS Saint-Etienne qui est dans le dur en Ligue 1, certains joueurs sont à la traîne avec un départ déjà envisagé.

Mercato : Igor Miladinovic pourrait quitter l’ASSE dès cet hiver

Arrivé à l’AS Saint-Étienne en août dernier, en provenance de Serbie, Igor Miladinovic peine à s’imposer dans l’équipe première. Le jeune milieu offensif de 21 ans, qui n’a disputé qu’un seul match de Ligue 1, pourrait être prêté lors du prochain mercato hivernal. Malgré un potentiel intéressant, le Serbe a principalement évolué avec la réserve de l’ASSE.

Afin de lui permettre de gagner en expérience et de progresser, un prêt pourrait être envisagé. Selon les informations de Envertetcontretous.fr, les dirigeants de l’ASSE étudieraient sérieusement la possibilité de prêter Igor Miladinovic à un club de niveau inférieur. Cette solution permettrait au jeune joueur de bénéficier d’un temps de jeu régulier et de retrouver de la confiance.

Lié à l’AS Saint-Etienne jusqu’en 2028, Igor Miladinovic est considéré comme un jeune talent prometteur. Un prêt dans un club de niveau inférieur lui permettrait de se confronter à un environnement plus compétitif et de gagner en confiance. Cette décision s’inscrit dans la volonté du club de favoriser l’éclosion de jeunes joueurs et de construire un effectif compétitif pour les saisons à venir.

Mercato : Un avenir incertain à Saint-Étienne

Si un prêt semble être la meilleure option pour Miladinovic à l’heure actuelle, son avenir à long terme à Saint-Étienne reste incertain. Tout dépendra de ses performances lors de ce prêt et des besoins de l’ASSE. Le Serbe, arrivé avec de grandes ambitions chez les Verts, doit faire face à une situation délicate. Un prêt pourrait lui permettre de relancer sa carrière et de revenir plus fort. Les prochains mois seront déterminants pour l’avenir du jeune Serbe.