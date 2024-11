ASSE : Une bonne nouvelle va ravir les supporters des Verts avant le Montpellier HSC

L’entraineur de l’ASSE s’est montré rassurant, lors de son point presse, concernant l’état de forme de ses joueurs, à deux jours de la rencontre face au Montpellier HSC. Olivier Dall’Oglio a également donné des nouvelles plus précises sur les blessés.

ASSE-MHSC : Maçon forfait, Batubinsika opérationnel, Cafaro de retour

Après deux semaines de trêve internationale, l’ASSE accueille le Montpellier Hérault Sport Club au mythique stade Geoffroy-Guichard, samedi soir à 19 heures, pour le compte de la 12ème journée de Ligue 1. Alors que cette rencontre s’annonce cruciale pour les deux équipes, toutes deux engagées dans un combat acharné pour le maintien, Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, a fait le point sur la condition physique de son effectif.

Il a d’ores et déjà confirmé l’absence d’Yvann Maçon. De retour sur les terrains lors du derby après une intervention chirurgicale au ménisque, le latéral droit de l’ASSE ressent à nouveau une douleur au niveau du genou opéré. En revanche, de bonnes nouvelles concernant Dylan Batubinsika et Mathieu Cafaro : le premier, qui s’était blessé avec la sélection de la République démocratique du Congo, est rétabli et devrait être titulaire, tandis que le second, de retour de suspension, est également disponible.

ASSE : Mickaël Nadé va revenir plus tôt que prévu !

Olivier Dall’Oglio a également apporté des précisions sur la blessure de Mickaël Nadé, survenue lors du derby contre l’Olympique Lyonnais le 10 novembre dernier. Contrairement aux premières estimations, le défenseur central pourrait faire son retour plus tôt que prévu.

« Nous avions craint le pire pour Mickaël, mais d’ici trois à quatre semaines, il pourrait être à nouveau opérationnel », a rassuré le technicien de l’ASSE. Pour rappel, le club stéphanois avait initialement annoncé une indisponibilité de plus de quatre semaines pour le joueur, touché au ligament latéral externe juste avant la trêve internationale.