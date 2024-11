ASSE : Mickaël Nadé blessé, Olivier Dall’Oglio face à un casse-tête défensif

Mickaël Nadé va manquer les quatre prochaines semaines de compétition de l’ASSE. Le défenseur central est victime d’une entorse externe du ligament latéral du genou droit. Pour pallier son absence, Olivier Dall’Oglio ne manque cependant pas d’options.

ASSE : Quatre options pour pallier l’absence de Mickaël Nadé

La blessure de Mickaël Nadé vient compliquer la tâche d’Olivier Dall’Oglio. Le défenseur central stéphanois, touché au genou, sera absent des terrains pendant quatre semaines. Le technicien forézien doit désormais trouver une solution pour pallier cette absence et maintenir une défense solide. Quatre options s’offrent à lui avec un possible retour de Yunis Abdelhamid dans le onze entrant.

L’international marocain, devenu un remplaçant après un début de saison en tant que titulaire, pourrait saisir cette opportunité pour se relancer. Son expérience et sa rigueur pourraient être des atouts précieux pour l’ASSE d’Olivier Dall’Oglio. Cependant, il devra montrer un niveau de performance plus constant pour convaincre le staff technique et les supporters.

Anthony Briançon, le retour du blessé ?

Blessé depuis le début de saison, Anthony Briançon effectue son retour. Son profil de défenseur central pourrait lui permettre de remplacer directement Nadé. Toutefois, il faudra gérer sa reprise avec précaution pour éviter toute rechute. L’autre option qui s’offre à Olivier Dall’Oglio est Léo Pétrot. Initialement défenseur central, il a été utilisé comme latéral gauche cette saison.

Avec l’absence de Nadé, il pourrait retrouver son poste de prédilection. Cependant, cela impliquerait de revoir la composition de la défense. Enfin Pierre Ekwah pourrait être utilisé dans un rôle plus défensif. Le jeune milieu de terrain a déjà montré des qualités intéressantes dans ce registre. Toutefois, cette solution pourrait perturber l’équilibre de l’équipe.

Olivier Dall’Oglio devra étudier donc attentivement toutes ces options et choisir celle qui lui semble la plus adaptée à la situation. Le choix du technicien stéphanois aura un impact direct sur les performances de l’équipe dans les semaines à venir.