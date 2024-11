Mercato OM : Un ex-Marseillais milite pour l’arrivée de Paul Pogba

Après le recrutement réussi d’Adrien Rabiot, l’OM pourrait frapper un autre gros coup sur le mercato en signant Paul Pogba. Son ami Adil Rami le pousse d’ailleurs à s’engager avec l’Olympique Marseille.

Mercato OM : Adil Rami pousse pour une arrivée de Paul Pogba

L’arrivée de Paul Pogba à l’Olympique de Marseille prend de l’ampleur. Et ce n’est pas n’importe qui qui l’affirme ! Adil Rami, ancien défenseur de l’équipe de France, a apporté son soutien sans réserve à cette éventualité.

Lors d’un live sur Twitch, le champion du monde 2018 a contacté directement Paul Pogba pour l’encourager à signer à Marseille. « Je serais tellement content de te voir à l’OM », a lancé Adil Rami, qui a évolué à l’OM entre 2017 et 2019. L’ancien défenseur central a même promis de se procurer plusieurs maillots dédicacés si ce transfert venait à concrétiser.

Ce soutien de poids pourrait bien faire pencher la balance en faveur de l’OM. En effet, Paul Pogba, libre de tout contrat depuis sa rupture avec la Juventus, cherche un nouveau challenge pour relancer sa carrière. Plusieurs clubs saoudiens et américains sont déjà sur ses traces. Mais un retour en Europe, et plus particulièrement en Ligue 1, serait l’option privilégiée par l’ancien joueur de Manchester United.

Le timing est favorable pour l’Olympique de Marseille

L’OM a visiblement de sérieuses chances de boucler sa signature. Les bonnes relations entre Mehdi Benatia et le joueur devraient faciliter les négociations. Le timing est également favorable. La suspension de Paul Pogba pour dopage ayant été réduite à 18 mois par le TAS, le joueur pourra rejouer dès le mois de mars prochain

Il aurait ainsi tout le loisir de s’intégrer à son nouvel environnement et retrouver son ancien coéquipier Adrien Rabiot à l’OM. Plusieurs anciens joueurs et supporters marseillais rêvent de voir ce dossier à aboutir.