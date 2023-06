Joueur de l'ESTAC depuis maintenant deux saisons, Adil Rami quitte officiellement Troyes avec le sentiment d'avoir échoué sa mission.

Mercato ESTAC : Adil Rami n'est plus un joueur de l'ESTAC

Après deux années de bons et loyaux services, Adil Rami quitte officiellement l'ESTAC ce vendredi. Capitaine de l'équipe troyenne, le champion du monde 2018 aura tenter d'amener son expérience dans un vestiaire relativement jeune cette saison. Il avait également tenter, en fin de saison, de remobiliser tout un groupe en ayant des mots fort à l'issue d'une défaite 2-0 face à Clermont en avril dernier.

"Moi je m’en fous, j’ai 37, 38 piges et ma carrière elle est faite. Et je sais même pas si je suis triste pour des joueurs qui baissent les bras pour la suite de leur carrière. Franchement, il va falloir qu’ils se remettent en question ! Moi je n’ai à juger personne, j’ai juste jugé que l’état d’esprit n’était pas bon et que la défaite était logique." Malgré cela, l'ESTAC n'a pas réussi à se maintenir en Ligue 1 à l'issue de la saison, en finissant 19e du classement.

Le communiqué officiel de l'ESTAC :

C'est via le site internet que le club a annoncé la fin de l'aventure d'Adil Rami dans l'aube. Dans un communiqué officiel, l'ESTAC a d'abord retracé la belle histoire du défenseur français sous le maillot de Troyes, avant de le remercier. "

"Très engagé au quotidien, il a été l’un des éléments forts du groupe, en devenant aussi un conseiller et une source d’inspiration pour les plus jeunes. Également engagé en dehors des terrains, Adil Rami avait récemment fait don de sa prime d’éthique à la Mission locale de Troyes et avait rencontré plusieurs jeunes en situation précaire, afin de partager avec eux un temps d’échange et d’amitié. L’ensemble du club lui souhaite beaucoup de réussite pour ses futurs projets."