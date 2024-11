Classement OM : Les vérités de Pablo Longoria sur la Ligue 1

Si l’OM stagne au classement, le président Pablo Longoria continue de défendre la Ligue 1. Il s’est exprimé sur la qualité du championnat français qui n’est diffusé en Italie cette saison.

OM : Pablo Longoria défend la Ligue 1, absente des écrans en Italie

Pour la première fois depuis près d’une décennie, la Ligue 1 n’est pas diffusée en Italie. Malgré des précédentes collaborations avec Mediaset Premium, DAZN et Sky, aucun diffuseur italien n’a acquis les droits de retransmission pour la saison en cours. Cette situation soulève des interrogations sur l’attractivité de la Ligue 1, d’autant que les autres grands championnats européens continuent d’être largement diffusés sur le sol italien.

Face à ce manque d’exposition, Pablo Longoria, vice-président de la LFP et président de l’OM, a tenu à réagir. Lors d’un forum à Rome, le dirigeant espagnol a défendu la qualité du championnat français, mettant en avant ses infrastructures modernes et son niveau compétitif. « Qu’il s’agisse de dirigeants, d’entraineurs ou de joueurs, tous les étrangers qui découvrent le football français affirment que la Ligue 1 est très compétitive et que le niveau du championnat est relevé », a-t-il confié au Corriere della Sera.

Un défi à relever pour la LFP

Pablo Longoria a exprimé son espoir de voir la Ligue 1 retrouver une place sur les chaînes italiennes dans « de meilleurs délais ». Il en a profité pour rappeler que de nombreux professionnels étrangers saluent la richesse et l’intensité de ce championnat de France, où son club, l’OM, occupe actuellement la troisième place au classement.

Ce manque de visibilité en Italie représente ainsi un véritable défi pour la Ligue 1. Les instances dirigeantes du football français devront redoubler d’efforts pour promouvoir le championnat à l’international et ainsi séduire de nouveaux diffuseurs. L’objectif est clair pour Pablo Longoria : redonner à la Ligue 1 la place qu’elle mérite sur la scène européenne.