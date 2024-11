Mercato : Manchester City terrasse le PSG pour un crack brésilien

À la recherche d’un milieu de terrain créatif et explosif, le PSG s’était positionné pour recruter un crack brésilien cet hiver. Mais Manchester City serait sur le point de griller la politesse au Paris SG dans ce dossier.

Mercato : Le PSG déniche un milieu créateur en Serie A

Malgré les débuts plus que satisfaisants de Joao Neves, le Paris Saint-Germain veut recruter un nouveau milieu de terrain lors du prochain mercato hivernal. Luis Enrique aimerait voir débarquer un profil créatif et explosif pour compléter son effectif durant la seconde moitié de saison. Dans cette optique, le PSG serait prêt à mettre le paquet pour déloger Ederson de l’Atalanta Bergame.

D’après le Corriere dello Sport, Luis Campos surveille là situation de l’international brésilien et serait en concurrence avec Manchester City, Liverpool, mais également la Juventus Turin. D’ailleurs, le média italien précise que Leonardo, l’ancien directeur sportif du PSG, scrutait déjà son compatriote il y a trois ans.

Capable d’évoluer à tous les postes du milieu de terrain, Ederson est un joueur très polyvalent qui pourrait s’intégrer facilement et renforcer considérablement l’entrejeu parisien. Sauf que Manchester City aurait pris de l’avance sur cette piste.

Ederson pour remplacer Rodri à Manchester City ?

Incontournable du milieu de terrain de l’Atalanta Bergame, Ederson ne cesse de séduire les plus grands clubs européens. Son excellente vision du jeu, sa capacité à récupérer les ballons et sa technique raffinée font de lui l’un des milieux de terrain les plus prometteurs de sa génération. Fort de ces qualités, le Brésilien de 25 ans est suivi de près par Manchester City, la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain.

Et selon le Mundo Deportivo, la blessure de Rodri oblige Pep Guardiola à recruter un milieu de terrain cet hiver et le choix de l’entraîneur de Manchester City se serait porté sur Ederson. Réputé pour sa technique, sa vision du jeu et son énergie, le joueur de l’Atalanta possède les qualités qui pourraient lui permettre de s’adapter rapidement au jeu des Citizens. D’après TeamTalk, Guardiola fait le forcing auprès de sa direction pour obtenir le renfort du Brésilien dès cet hiver.

https://twitter.com/eurofootcom/status/1859212094186655827

Le technicien espagnol voit en lui le profil parfait pour suppléer Rodri, blessé jusqu’à la fin de la saison. Les dirigeants du club anglais auraient même d’ores et déjà établi le contact avec l’entourage du joueur, qui serait très « flatté » de l’intérêt que lui porte un entraîneur comme Pep Guardiola. Pour convaincre l’actuel 2e de Serie A de laisser filer son crack auriverde, le club d’Erling Haaland serait prêt à aligner les 60 millions d’euros nécessaires à la réalisation de cette opération. Le PSG est donc prévenu.