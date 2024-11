OM : Pablo Longoria, trois ans pour bâtir l’anti-PSG

Pablo Longoria, le président de l’OM, dans une interview accordée au Corriere della Sera, a dévoilé les ambitions de l’Olympique de Marseille pour les trois prochaines années. Le dirigeant espagnol souhaite faire de l’OM « l’anti-PSG ».

L’OM de Longoria : Un projet ambitieux pour rivaliser avec le PSG

Après une saison 2023-2024 décevante, marquée par une 8ème place en Ligue 1, l’OM a engagé un nouveau cycle avec l’arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc. Un nouveau cycle qui rime avec un changement radical au sein de l’effectif phocéen. Pablo Longoria explique avoir convaincu l’entraîneur italien grâce à « la transparence, la passion et le projet » marseillais.

« Roberto a suivi son cœur, je crois que l’enthousiasme d’une ville et d’un public comme celui de Marseille, 49.000 abonnés, a eu un impact », a-t-il confié. L’objectif affiché est clair : redevenir un acteur majeur du football français et européen. Pour cela, l’OM mise sur un recrutement ciblé, un jeu offensif et un projet sportif à long terme. Longoria souligne l’importance des relations humaines et de l’expérience acquise dans les grands clubs italiens comme la Juventus.

L’OM, une marque forte

Le président marseillais met en avant l’attractivité de l’OM : « Marseille a une propriété américaine qui croit au leadership. Nous avons un projet de relance du club sur trois ans avec Roberto De Zerbi : l’objectif est de devenir l’anti-PSG. » Il rappelle également que l’OM est le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions, soulignant ainsi l’héritage historique du club.

Les défis à relever

Si les ambitions sont grandes, les défis sont nombreux. L’OM doit réussir à se qualifier régulièrement pour la Ligue des Champions, à former de jeunes talents et à construire une identité de jeu forte. La concurrence est rude, notamment avec le PSG, mais Pablo Longoria est déterminé à relever ce défi.

Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi et l’ambition affichée par le dirigeant espagnol, l’OM entre dans une nouvelle ère. Le projet est ambitieux et les supporters marseillais peuvent légitimement espérer retrouver les sommets du football français.