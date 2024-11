Mercato OM : Des confidences inédites sur l’arrivée de Roberto De Zerbi

Privé de Coupe d’Europe cette saison, l’OM a frappé un grand coup sur le mercato en attirant Roberto De Zerbi sur son banc. Dans une interview accordée au Corriere Dello Serra, le président de l’Olympique de Marseille a dévoilé les coulisses de cette arrivée surprenante

Mercato OM : Roberto De Zerbi, les coulisses d’un recrutement surprise

L’arrivée de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille a marqué un tournant dans l’histoire récente du club phocéen. Alors que l’OM cherchait à se relever d’une saison délicate, marquée par aucune qualification en coupe d’Europe, le choix du technicien italien a suscité l’enthousiasme chez les supporters. Mais comment ce recrutement a-t-il pu voir le jour ?

Pablo Longoria, le président de l’OM, a levé le voile sur les coulisses de cette opération. C’est grâce à un tuyau d’un ami que le dirigeant phocéen a appris que Roberto De Zerbi s’apprêtait à quitter Brighton. Une opportunité en or pour l’OM, même si Longoria a d’abord été sceptique face à l’ampleur de la tâche.

« Je téléphone à Edo Crnjar, l’agent de Roberto, et je lui dis : « Je sais que c’est impossible mais je vais essayer » », a confié le président marseillais. Malgré les doutes, Pablo Longoria a décidé de tenter le coup et a rapidement entamé les négociations. Le technicien italien, séduit par le projet marseillais et par les ambitions du club, a finalement donné son accord pour diriger l’équipe phocéenne, au détriment de Manchester United.

🗣️ Pablo Longoria 🇪🇸 sur le recrutement de Roberto De Zerbi 🇮🇹 :



« C'était l'époque où je cherchais un technicien. Un ami m'appelle et me dit : "La semaine prochaine, De Zerbi démissionne de Brighton"



Je me pose et téléphone à Edo Crnjar, l'agent de Roberto, et je lui dis : "Je… pic.twitter.com/qWIFH89Q2a — 𝐁𝐞𝐎𝐌 (@Be_OM13) November 21, 2024

Une anecdote de Pablo Longoria sur la personnalité de De Zerbi

Pour convaincre Roberto De Zerbi, la direction de l’Olympique de Marseille a n’a pas lésiné sur les moyens. Le club phocéen a ainsi réalisé un mercato estival ambitieux, en recrutant plusieurs joueurs de renommée internationale comme Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Geronimo Rulli. L’entraîneur Italien a également obtenu les garanties nécessaires pour mettre en place son projet de jeu.

Une anecdote révélatrice sur la personnalité de De Zerbi a également été dévoilée par Pablo Longoria. « Un jour, il m’a demandé quel était le budget pour acheter un tableau électronique pour expliquer les schémas. J’ai dit qu’il n’y avait aucun problème, en pensant qu’il allait acheter un iPad. Finalement, je me suis retrouvé avec un écran géant, du type de ceux utilisés dans les stades », a-t-il confié avec humour.

L’arrivée de Roberto De Zerbi à l’OM est donc le fruit d’une rencontre entre un club ambitieux et un entraîneur exigeant. Ce dernier réalise un travail intéressant, puisque son équipe occupe actuellement la troisième de Ligue 1 avant un déplacement périlleux à Lens. Obervateurs et supporters marseillais espèrent désormais que cette collaboration portera ses fruits et permettra au club de retrouver les sommets du football français.