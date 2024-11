Mercato ASSE : Louis Mouton évasif sur son avenir à Saint-Etienne

Louis Mouton, milieu de terrain de l’ASSE, était présent en conférence de presse jeudi avant la réception de Montpellier en Ligue 1. Le milieu de terrain des Verts est revenu sur son prêt à Pau la saison dernière et a évoqué son avenir.

ASSE : Louis Mouton, un prêt à Pau FC pour grandir

Formé à l’AS Saint-Etienne, Louis Mouton a pris du temps pour se faire une place dans le groupe professionnel. Le milieu de terrain de 22 ans a dû se forger loin du Forez pour revenir chez les Verts plus aguerri. Le milieu défensif a en effet été prêté à Pau FC une saison durant laquelle il a passé une année merveilleuse. Le joueur formé à Saint-Étienne a particulièrement apprécié son expérience dans les Pyrénées :

« À Pau, j’ai rencontré un staff et un coach vraiment incroyables. Ils m’ont directement mis à l’aise. J’ai passé une merveilleuse année. J’ai adoré. Là-bas, on ne me connaissait pas. Et à Saint-Étienne, on me connaissait en jeune, j’avais des défauts, j’avais des qualités. Tout ça évolue, en fait », a déclaré Louis Mouton.

Louis Mouton souligne l’importance de ce prêt pour sa progression : « Les coachs, parfois, ils gardent des images qu’ils ont vues de toi il y a 3, 4, 5 ans. À Pau, personne ne me connaissait. J’ai eu tout à refaire. Henri Saivet a été comme un grand frère pour moi. J’ai vraiment pris beaucoup de plaisir là-bas, et j’ai progressé. Humainement, j’ai avancé en tant qu’homme », a ajouté le milieu de terrain de l’ASSE.

Louis Mouton incertain sur son avenir à l’ASSE

Interrogé sur son avenir, Mouton se montre prudent : « Dans le foot, tout va tellement vite… On ne sait pas. Là, pour le moment, ça se passe plutôt bien pour moi. Maintenant, le club a son projet. Nous, les joueurs, on est là pour être performants le week-end. Je ne sais pas ce qui va suivre pour moi. Si c’est ici, tant mieux », a-t-il confié.

« Si c’est ailleurs, ce sera comme ça. Je continuerai à me donner à 100 % pour le club dont je ferai partie. Pour le moment, c’est l’ASSE, donc à 200 % avec Sainté », a ajouté le natif de Saint-Priest-en-Jarez. Le jeune milieu de terrain semble donc concentré sur son présent à Saint-Étienne et est prêt à saisir toutes les opportunités qui se présenteront à lui.