LOSC : Olivier Létang démonte une fake news à son sujet !

Le président du LOSC. Olivier Létang, a fait une mise au point sur son rôle au sein du club. Il est notamment revenu sur les récentes polémiques qui l’ont visé.

Olivier Létang défend son rôle au LOSC et dément les rumeurs

Olivier Létang, président du LOSC, est connu pour son exigence et sa rigueur, des qualités qui façonnent son approche du management depuis son arrivée au club. Interrogé sur son rôle, notamment sur les rumeurs l’accusant d’être trop interventionniste, notamment l’idée qu’il exigerait les feuilles de match, le dirigeant lillois a démenti fermement ces accusations lors de l’émission After Foot sur RMC.

Olivier Létang l’assure, il n’intervient jamais sur les choix tactiques ou la composition d’équipe. Le dirigeant lillois a réaffirmé sa volonté de laisser une grande liberté à son entraîneur. « Le coach a une liberté totale », a-t-il insisté. S’il assiste souvent aux entraînements et échange avec Bruno Genesio, ses discussions portent principalement sur la performance collective et le respect des valeurs du club, telles que l’esprit de combat et l’attachement au maillot.

Cependant, son implication suscite parfois des débats à Lille. Certains observateurs, comme Karim Bennani sur L’Équipe, soulignent sa présence médiatique, notamment après le match nul à Nice (2-2) qui l’avait poussé à un coup de gueule. En réponse, Olvier Létang a précisé qu’il s’agissait de défendre les valeurs du club lorsqu’elles sont remises en question. « Tant que nos principes ne sont pas respectés, je dois réagir », a-t-il affirmé.

Ainsi, malgré les critiques et diverses interprétations à Lille, Olivier Létang reste fidèle à sa vision. Il cherche à trouver un équilibre entre exigence et respect des compétences de chacun. Son objectif ? Faire de Lille OSC un club performant et respectueux de ses valeurs fondamentales.