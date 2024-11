FC Nantes : Deux retours et plusieurs forfaits confirmés au FCN avant le Havre AC

Le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a confirmé le retour de deux joueurs clés et annoncé plusieurs forfaits avant le choc face au Havre AC en Ligue 1.

FC Nantes : Des retours bienvenus au FCN avant le Havre AC

Le FC Nantes peut compter sur le retour de Fabien Centonze et Johann Lepenant pour affronter Le Havre AC ce dimanche en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Le latéral droit et le milieu de terrain, respectivement, ont repris l’entraînement et seront disponibles pour cette rencontre très importante. Après huit matchs sans victoire, les Canaris doivent impérativement rebondir pour mettre fin à cette série noire.

Fabien Centonze retrouve enfin les terrains après une longue absence due à des pépins physiques. Johann Lepenant, pièce maîtresse du dispositif d’Antoine Kombouaré, apportera un souffle nouveau au milieu de terrain. Il était éloigné des terrains depuis quelques jours suite à une lésion au mollet gauche.

Plusieurs forfaits confirmés au FC Nantes !

En revanche, le FC Nantes devra composer sans Nicolas Pallois, suspendu après avoir cumulé les cartons jaunes. Son absence sera un handicap pour la défense nantaise. Tino Kadewere et Adel Mahamoud poursuivent leur réathlétisation.

Moses Simon, de retour de sélection, a ressenti une douleur ce vendredi matin. Marcus Coco souffre également de quelques maux. Quant à Sorba Thomas, il n’est pas encore de retour de la dernière trêve internationale. Sa participation à cette rencontre est incertaine.